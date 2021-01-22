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Ukrayna önce satın aldı sonra Türk SİHA’larına karşı silah yaptı

22.01.2021 11:00 | Son Güncelleme:
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Ukrayna önce satın aldı sonra Türk SİHA’larına karşı silah yaptı

Türkiye'den Bayraktar TB2 alan Ukrayna, Türk SİHA'larına karşı bir silah geliştirdi. Cobra-AntiDrone adı verilen silahın önleme yüksekliği 2 kilometre, savaş yarıçapı ise 5 kilometre.

Sözcü'nün haberine göre Türkiye'nin geliştirdiği Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, Suriye ve Dağlık Karabağ'da büyük başarılar elde edince, dünyanın gözdesi oldu ama SİHA'lara karşı teknoloji geliştirme çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin 48 adet İHA ve SİHA satmak için anlaşma yaptığı, bir kısmını da teslim ettiği Ukrayna, SİHA'ları yok edecek bir silah geliştirdi. Adı da Cobra-AntiDrone…

AĞIRLIĞI BAŞLIKLA 2 KİLO

Cobra-AntiDrone, Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 ve İsrail'in Mini Harpy tipi gözlem İHA'larına karşı tasarlandı. Tanksavar silahı gibi bir sistem olarak düşünülen ve başıboş mühimmatları önleme yeteneği de olan mini Cobra-AntiDron, 40 santimetre uzunluğunda, 12 cm çapında ve sadece 2.2 kilo. Üstelik bu ağırlığa, 1 kiloluk savaş başlığı da dahil.

Bu mini helikopterin önleme yüksekliği 2 kilometre, savaş yarıçapı ise 5 kilometre. Tamamen yapay zekayla ve bağımsız olarak hareket ediyor.

ATEŞ EDİP GERİ GELİYOR

Bir dakikadan daha az sürede savaş pozisyonuna giriyor, birçok fırlatıcı ile gönderilebiliyor. 12 kalibrelik tek bir mermiyle, kamikaze drone'ları da avlıyor. Hedefe saldırdıktan sonra tekrar geri geliyor ve yeni mermi yüklüyor.

İHA ve SİHA'lara karşı elektronik savaşın başarısız olması nedeniyle bu sistem geliştirildi. Türkiye'den Bayraktar TB2 alan Ukrayna'nın bu sistemi de kurması hayli ilginç.

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