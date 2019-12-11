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Ukrayna Parlamentosunda milletvekilleri ile aktivistler kavga etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 15:45 | Son Güncelleme

Ukrayna Parlamentosunda milletvekilleri ile aktivistler kavga etti

KİEV (AA) - Ukrayna Parlamentosunda tarım arazilerinin satışıyla ilgili yasa tasarısının görüşüldüğü Tarım Komisyonu toplantısının ardından milletvekilleri ile aktivistler yumruk yumruğa kavga etti.

Parlamentoda Tarım Komisyonu toplantısında, Ukrayna'da tarım arazilerinin satışıyla ilgili değişikliklerin yapılmasını öngören yasa tasarısı görüşüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekilleri ile bir grup aktivist komisyon toplantısının ardından parlamento binasında yumruk yumruğa kavga etti.

Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili İrina Vereşçuk, bir televizyon programında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aktivistlerin yasa tasarısının geri çekilmesini istediğini söyledi.

Vereşçuk, "Yasa tasarısında değişikliklerin yapılmasıyla ilgili 4 bin 300 öneri var. Bunları göz önünde bulundurmaya başlarsak, yasa tasarısının kabul edilmesi aylarca sürecek." ifadelerini kullandı.

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Aktivistler Halkın Hizmetkarı partisi Ukrayna Parlamentosu yurmuklu kavga

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