Ukrayna savaşı: Rus güçlerinin Slovyansk'a saldırısında pazar yeri vuruldu

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Slovyansk kentine düzenlediği saldırıda bir pazar yerinin vurulması sonucunda en az iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı.

Donetsk bölge valisi Pavlo Kirilenko, olaya tepkisini "Bu düpedüz terörizm!" sözleriyle dile getirdi.

Slovyansk Belediye Başkanı Vadim Lyakh, Lısıçansk'ın da düşmesinin ardından ön cephe haline gelen kentin Rus topçu güçleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Facebook hesabından hedef alan pazar yerinin alevler içindeki görüntüsünü paylaşan Lyakh, halka sığınaklardan çıkmamaları uyarısında bulundu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırısında ülkenin doğusundaki ayrılıkçı sanayi bölgesi Donbas'ta kontrolü tamamen eline geçirmeye çalışıyor.

Donbas, Luhansk ve Donetsk olmak üzere iki ayrı bölgeden oluşuyor. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, bu bölgeyi tanımasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal emri vermişti.

Ukrayna ordusu, Luhansk'taki ağır Rus ateşi altındaki son kalesi Lısıçansk'tan geçtiğimiz hafta çekilme kararı almıştı.

Kiev, kararın Donetsk'teki Slovyansk gibi diğer noktaların savunmasını güçlendirmek için alındığını ifade etmişti.

Luhansk bölge komutanı Serhiy Haidai, Lısıçansk yakınlarında çatışmaların devam ettiğini belirtti, Rus güçlerine ağır kayıplar verdirdiklerini ileri sürdü.

Ancak BBC bu iddiaları henüz bağımsız kaynaklarca doğrulayamadı.

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