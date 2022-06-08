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Ukrayna savaşı: Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Severodonetsk ve Lysychansk için 'Ölü şehirler' dedi

07.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün gazetecilere, ülkenin doğusunda "ölü şehirler" haline gelen Severodonetsk ve Lysychansk'te şiddetli çatışmaların devam ettiğini söyledi. Ancak askerlerinin hala bu iki kenti ellerinde tutma şanslarının olduğunu ifade etti.

Ukrayna savaşı: Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Severodonetsk ve Lysychansk için 'Ölü şehirler' dedi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde Severodonetsk ve Lysychansk şehirlerinde saldırılarını sürdürdüğünü söyledi. Zelenskiy iki kent için, "Ölü şehirler" dedi.

Zelenskiy gazetecilere yaptığı açıklamada, Severodonetsk ve Lysychansk'ta şiddetli çatışmaların devam ettiğini, iki kenti ellerinde tutma şanslarının sürdüğünü söyledi.

Luhansk Valisi Serhiy Haidai ise "Rus saldırılarında pazar yerleri ve okullar da hedef alındı. Lysychansk'ta çok sayıda kişi yaralandı" diye konuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den bildiren BBC muhabiri Joe Inwood, Rusya'nın Donets Nehri'nin iki yakasındaki Severodonetsk ve Lysychansk'te ağır saldırılar düzenlediğini aktardı.

Severodonetsk'ten yükselen dumanlar Lysychansk'tan görülebiliyor.

Ukrayna ordusu, Severodonetsk'te şehir merkezinin yarısını yeniden ele geçirdiğini iddia etmişti.

BBC muhabiri Joe Inwood ise aslında kentte neler olduğunun bilinmediğini aktardı.

Öte yandan Rusya medyası Rus tümgeneral Roman Kutuzov'un Lysychansk yakınlarında öldürüldüğünü doğruladı.

Ukrayna savaşta 12 Rus generalin öldürüldüğünü iddia ediyor.

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentine vali olarak atadığı yerel Rus yetkili Kirill Stremousov ise şehirde referandum yapılabileceğini söyledi.

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