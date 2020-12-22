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Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

22.12.2020 14:47 | Son Güncelleme:
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Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’nın Mikolayıv kentinde cinsel içerikli film stüdyosuna polis tarafından baskın düzenlendi. Yaklaşık 15 genç kadının çalıştırıldığı stüdyonun yöneticisi olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Ukrayna’nın Mikolayıv kentinde cinsel içerikli film stüdyosuna polis tarafından baskın düzenlendi. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, internetten canlı olarak cinsel içerikli yayın yapan bir film stüdyosuna operasyon düzenlendiği ifade edildi.
Stüdyonun yöneticisi olduğundan şüphelenilen 30 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı, ayrıca bilgisayarlara, cep telefonlarına, 100 bin grivna, 3 bin dolar ve bin euro paraya el konulduğu belirtildi.

GEÇİM SIKINTISI ÇEKEN KADINLAR ÇALIŞTIRILIYOR

Stüdyoda çalıştırılan genç kadınların geçim sıkıntısı yaşayan kişiler arasından seçildiği, günlük çalışma sürelerinin 16 saati bulduğu ifade edildi. Soruşturmanın sürdüğü, film stüdyosunun yöneticileri ve organizatörleri olduklarından şüphelenilen yedi kişi hakkında yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı kaydedildi.

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