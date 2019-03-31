Ukrayna’da halk devlet başkanını seçiyor

Ukrayna’da halk, 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi için sandığa gidiyor.

Ukrayna’da devlet başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00’de başladı.

1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Ukrayna’da halk, bugün 7. devlet başkanını seçecek. 39 adayın yarıştığı seçimlerde anketlere göre en güçlü isimler arasında mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukraynalı ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko yer alıyor. Seçim için oy kullanmaya gelen bir Ukrayna vatandaşı yaptığı açıklamada, “Seçimimizi yaptık ve seçimin içinde bulunduğu durumdan çıkması için ülkemize yardımcı olmasını diliyoruz. Herkesin gönlünde yatan seçimi yapacağından eminim” dedi.

Seçim sonunda, 39 adaydan herhangi biri yüzde 50’nin üzerinde oy alırsa devlet başkanlığı koltuğuna oturacak. Adaylardan biri yüzde 50 oy oranını elde edemezse, 21 Nisan’da gerçekleşecek olan ikinci turda en çok oy alan 2 aday yarışacak.

Ukrayna’da 33 bin 540 noktada kurulan seçim sandıklarında, 31 milyon vatandaşın oy kullanması bekleniyor.

Ukraynalılar, akşam saat 20:00’ye kadar oy kullanabilecek.

