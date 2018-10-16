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Ukrayna'da savaş uçağı düştü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 19:57 | Son Güncelleme

Ukrayna'ya ait Su-27 savaş uçağı NATO tatbikatı sırasında düştü, 2 pilot yaşamını yitirdi

KİEV (AA) - Ukrayna’ya ait Su-27 savaş uçağı, NATO tatbikatı sırasında ülkenin Vinnitsa bölgesi yakınında düştü, 2 pilot hayatını kaybetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden NATO tatbikatı sırasında Vinnitsa bölgesinde eğitim uçuşu yapan uçağın düştüğü belirtildi.

Uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna medyasında yer alan bazı haberlerde, hayatını kaybeden pilotlardan birinin ABD vatandaşı olduğu öne sürüldü.

Ukrayna’da, NATO üyesi ülkelerinin katılımıyla 8 Ekim’de başlayan ve 19 Ekim’e kadar devam edecek Açık Gökyüzü-2018 isimli askeri hava tatbikatına ABD ve Ukrayna’nın yanı sıra İngiltere, Belçika, Danimarka, Estonya, Hollanda, Polonya ve Romanya katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD NATO tatbikat uçak Ukrayna

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