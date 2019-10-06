Ukrayna temsilcisi Leonid Kuçma, Belarus'un başkenti Minsk’te geçen hafta düzenlenen görüşmede, "Steinmeier Formülü"nü imzalamış ve daha sonra formül üzerinde uzlaştıklarını mektup yoluyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Martin Sajdik’e bildirmişti.

"Steinmeier formülü"nün Rusya’nın çıkarına olduğunu düşünen protestocular, çarşamba günü de Kiev’de sokaklara çıkmıştı.

Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un liderliğindeki Ses partisinin temsilcileri de katıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kiev'deki protestoya yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtilirken, sivil toplum kuruluşları bu rakamı 10 bin olarak açıkladı.

KİEV (AA) - Ukrayna'da binlerce kişi, ülkedeki krizin çözümü için önerilen “Steinmeier formülü” üzerinde yönetimin uzlaşmaya varmasını protesto etti.

Ukrayna’da aşırı milliyetçiler ve eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko yandaşları, söz konusu formülün Donbas bölgesine özerklik tanıdığını ileri sürerek tepki göstermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de formülün yol haritasından başka bir şey olmadığını belirterek, Kırım’ın ilhakını tanımayı ve Donbas’tan vazgeçmeyi önermediğini söylemişti.

Zelenskiy, Donbas'ta savaşın sona ermesi ve Ukrayna topraklarının geri alınması için meselenin en yüksek düzeyde ve alanda ele alınması gerektiğini, bu adresin Normandiya Formatı olduğunu ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna'nın Steinmeier formülünü onaylamasından memnuniyet duyduklarını dile getirmişti.

Üç yıl önce dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin bir yol haritası şeklinde eylem planı önerisinde bulunmuştu.

"Steinmeier formülü" olarak adlandırılan bu öneriye göre, ayrılıkçıların sözde yönetim ilan ettiği Donbas’ta Ukrayna kanunlarına göre yerel seçimler yapılacak, seçimler esnasında bölge özel statüye geçecek, seçimlerin sonuçlarını Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) "olumlu" kabul ederse söz konusu geçici olan özel statü bölgede "kalıcı" hale getirilecek.

