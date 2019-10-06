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Ukrayna'da "Steinmeier formülü" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 20:54 | Son Güncelleme

Göstericiler, "Steinmeier formülü"nü onaylayan hükümeti protesto etti

KİEV (AA) - Ukrayna'da binlerce kişi, ülkedeki krizin çözümü için önerilen “Steinmeier formülü” üzerinde yönetimin uzlaşmaya varmasını protesto etti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kiev'deki protestoya yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı belirtilirken, sivil toplum kuruluşları bu rakamı 10 bin olarak açıkladı.

Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un liderliğindeki Ses partisinin temsilcileri de katıldı.

Donbas'taki Ukrayna askeri birliklerinin geri çekilmesine karşı çıkan göstericiler, "Kapitülasyona hayır", "Halkı dinle, kapitülasyona izin verme" ve "Zelenskiy gitsin" şeklinde sloganlar attı.

"Steinmeier formülü"nün Rusya’nın çıkarına olduğunu düşünen protestocular, çarşamba günü de Kiev’de sokaklara çıkmıştı.

- Steinmeier Formülü

Ukrayna temsilcisi Leonid Kuçma, Belarus'un başkenti Minsk’te geçen hafta düzenlenen görüşmede, "Steinmeier Formülü"nü imzalamış ve daha sonra formül üzerinde uzlaştıklarını mektup yoluyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Martin Sajdik’e bildirmişti.

Ukrayna’da aşırı milliyetçiler ve eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko yandaşları, söz konusu formülün Donbas bölgesine özerklik tanıdığını ileri sürerek tepki göstermişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de formülün yol haritasından başka bir şey olmadığını belirterek, Kırım’ın ilhakını tanımayı ve Donbas’tan vazgeçmeyi önermediğini söylemişti.

Zelenskiy, Donbas'ta savaşın sona ermesi ve Ukrayna topraklarının geri alınması için meselenin en yüksek düzeyde ve alanda ele alınması gerektiğini, bu adresin Normandiya Formatı olduğunu ifade etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna'nın Steinmeier formülünü onaylamasından memnuniyet duyduklarını dile getirmişti.

Üç yıl önce dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin bir yol haritası şeklinde eylem planı önerisinde bulunmuştu.

"Steinmeier formülü" olarak adlandırılan bu öneriye göre, ayrılıkçıların sözde yönetim ilan ettiği Donbas’ta Ukrayna kanunlarına göre yerel seçimler yapılacak, seçimler esnasında bölge özel statüye geçecek, seçimlerin sonuçlarını Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) "olumlu" kabul ederse söz konusu geçici olan özel statü bölgede "kalıcı" hale getirilecek.

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Donbas Poroşenko protesto Steinmeier formülü Ukrayna

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