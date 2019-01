Ukrayna’da Türk kızlarını öldüren zanlının temas kurduğu kişiler araştırılıyor

Ukrayna’nın Harkov kentinde 2 Türk kızın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Hüsnü Can Ç.’nin Türkiye’ye girişinden itibaren temasta bulunduğu kişilerin araştırıldığı öğrenildi.

Ukrayna’nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız(20) ve Zeynep Hüsünbeyi’nin(22) öldürülmesine ilişkin Pendik’te yakalanan Hüsnü Can Ç. (21), çıkarıldığı mahkemece “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Temas kurduğu kişiler araştırılıyor

Soruşturma kapsamında savcılık, olaya ilişkin Ukrayna adli makamları tarafından toplanan delil ve belgeler ile alınan ifadelerin uluslararası istinabe yoluyla gönderilmesi için girişimde bulundu. Şüpheli Hüsnü Can Ç.’nin Türkiye’ye girişinden itibaren temasta bulunduğu kişilerin araştırıldığı öğrenildi.

Ailelerin ifadeleri alınacak

Soruşturma kapsamında hayatını kaybeden Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi’nin ailelerinin beyanlarının alınması için talimat yazıldığı belirtildi. Ailelere kızların daha önceden Hüsnü Can Ç.’yle ilgili herhangi bir şikayetinin olup olmadığı ve rahatsız edilip edilmediğinin sorulacağı bilgisine ulaşıldı.