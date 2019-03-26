Ukrayna’daki arp yarışmasında Türk öğrenciler ikinci oldu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Arp Yarışmasında, 2 Türk vatandaşı farklı kategorilerde ikinci oldu.

Ukrayna Milli Müzik Akademisi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Arp Yarışması’na dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda yarışmacı katıldı. Ön elemeleri geçerek birçok kişi arasından finale kalan 60 kişi, kendi kategorilerinde ayrı ayrı yarıştı. Yarışmada Türkiye’yi temsilen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri Alara Üst ve Tuana Coşkun, kendi kategorilerinde ayrı ayrı ikincilik elde etti. Ödül töreninde sahne alan Tuana Coşkun, Türk besteci Bora Uymaz’ın ‘Lavantalı Pannakota’ parçasını çaldı.

“Öğrencilerimle gurur duyuyorum”

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp Bölüm Başkanı Yonca Özkan Bilenoğlu yaptığı açıklamada, “Öğrencilerim müthiş bir performans göstererek Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiler ve dereceye girdiler. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.

