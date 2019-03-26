HABER

Ukrayna’daki arp yarışmasında Türk öğrenciler ikinci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 21:12 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Arp Yarışmasında, 2 Türk vatandaşı farklı kategorilerde ikinci oldu.Ukrayna Milli Müzik Akademisi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Arp Yarışması’na dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda yarışmacı katıldı.

Ukrayna’daki arp yarışmasında Türk öğrenciler ikinci oldu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Arp Yarışmasında, 2 Türk vatandaşı farklı kategorilerde ikinci oldu.
Ukrayna Milli Müzik Akademisi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Arp Yarışması’na dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda yarışmacı katıldı. Ön elemeleri geçerek birçok kişi arasından finale kalan 60 kişi, kendi kategorilerinde ayrı ayrı yarıştı. Yarışmada Türkiye’yi temsilen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri Alara Üst ve Tuana Coşkun, kendi kategorilerinde ayrı ayrı ikincilik elde etti. Ödül töreninde sahne alan Tuana Coşkun, Türk besteci Bora Uymaz’ın ‘Lavantalı Pannakota’ parçasını çaldı.

“Öğrencilerimle gurur duyuyorum”
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp Bölüm Başkanı Yonca Özkan Bilenoğlu yaptığı açıklamada, “Öğrencilerim müthiş bir performans göstererek Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiler ve dereceye girdiler. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Bakan Kurum ve Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da ortak mitingBakan Kurum ve Soylu'dan Gaziosmanpaşa'da ortak miting
Başvurular başladı! Son gün 1 NisanBaşvurular başladı! Son gün 1 Nisan
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Başvurular başladı! Son gün 1 Nisan

Fatih'te yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.