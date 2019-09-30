KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başka ülkelerin emirleri üzerine soruşturma yapmadığını belirterek, "Soruşturmaya açığız ancak bunun benimle ilgisi yok. Kolluk kuruluşlarımız, herhangi bir kanun ihlalini soruşturmaya hazır." dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, taktik ihtisaslı tatbikatına katılan Zelenskiy, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, "ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefon görüşmesinde Biden ile ilgili soruşturmaya zorladığı" yönündeki iddiaları değerlendirerek, "Bize hiç kimse emir veremez. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Soruşturmaya açığız ancak bunun benimle ilgisi yok. Kolluk kuruluşlarımız, herhangi bir kanun ihlalini soruşturmaya hazır." yorumunda bulundu.

Beyaz Saray'ın görüşmenin dökümünü yayımlamasına da değinen Zelenskiy, "Bazı ince şeyler var ve onları yayınlamak yanlış. Fakat bu onların işi." ifadelerini kullandı.

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