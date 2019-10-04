KİEV (AA) - Ukrayna Başsavcısı Ruslan Ryaboşapka, ABD'li Demokrat Başkan Aday Adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturma dosyalarının incelendiğini belirterek, "Soruşturma sürecini etkilemek amacıyla ne Ukraynalı ne de yabancı siyasetçiler bana baskı kurdu." dedi.

Ryaboşapka, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hunter Biden'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna'nın enerji şirketi Burisma ile ilgili soruşturma dosyalarının denetlendiğini belirten Ryaboşapka, "Daha önce başsavcılık tarafından yapılan soruşturma dosyaları, kanun ihlallerini tespit etmek amacıyla denetleniyor." dedi.

Ryaboşapka, soruşturma sürecinde baskı görmediğini belirterek, "Soruşturma sürecini etkilemek amacıyla ne Ukraynalı ne de yabancı siyasetçiler bana baskı kurdu." diye konuştu.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılık Müdürü Nazar Holodnitskiy, daha önce, Hunter Biden'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna'nın enerji şirketi Burisma ile ilgili soruşturmanın 2017'de kapandığını belirterek, "Ne Joe Biden ve ne de oğlu Hunter Biden sorguya alındı. Herhangi bir kanıtın bulunmadığı gerekçesiyle iki sene devam eden soruşturma kapandı." ifadesini kullanmıştı.