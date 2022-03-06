Ukraynalı atlete işkence iddiası! Dehşete düşüren görüntüler…

Kiev'de milliyetçilerin, Ukraynalı atlet Maxim Ryndovsky'yi yakaladığı ve ona işkence etmeye başladıkları iddia edildi.

RUS DÜNYASININ HAYRANI

Bir sosyal medyada bir kullanıcı, Ryndovsky'nin Ukrayna'nın başkentinde milliyetçiler tarafından ele geçirildiğini yazdı. Kullanıcı, Ryndovsky'nin “Rus dünyasının hayranı” olduğunu ve Akhmat kulübünde eğitim gördüğünü ve ayrıca Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini daha önce ziyaret ettiğini ifade etti.

Şu anda, Kiev'de gözaltına alınanın Ryndovsky olduğuna dair resmi bir onay yok ancak atletin takipçileri dövmelerinden tanıyarak görüntülerdeki kişinin Ryndovsky olduğunu öne sürdüler.



