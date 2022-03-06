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Ukraynalı atlete işkence iddiası! Dehşete düşüren görüntüler…

06.03.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkede tam anlamıyla bir kaos yaşanıyor. Sosyal medyada Ukraynalı atlet Maxim Ryndovsky'nin işkenceye maruz kaldığı anların görüntüleri tüm dünyayı şoke etti. Doğru olduğu henüz netlik kazanmasa da görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Ukraynalı atlete işkence iddiası! Dehşete düşüren görüntüler…

Kiev'de milliyetçilerin, Ukraynalı atlet Maxim Ryndovsky'yi yakaladığı ve ona işkence etmeye başladıkları iddia edildi.

RUS DÜNYASININ HAYRANI

Bir sosyal medyada bir kullanıcı, Ryndovsky'nin Ukrayna'nın başkentinde milliyetçiler tarafından ele geçirildiğini yazdı. Kullanıcı, Ryndovsky'nin “Rus dünyasının hayranı” olduğunu ve Akhmat kulübünde eğitim gördüğünü ve ayrıca Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini daha önce ziyaret ettiğini ifade etti.

Şu anda, Kiev'de gözaltına alınanın Ryndovsky olduğuna dair resmi bir onay yok ancak atletin takipçileri dövmelerinden tanıyarak görüntülerdeki kişinin Ryndovsky olduğunu öne sürdüler.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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