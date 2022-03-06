Ukrayna’da düşürülen Rus uçağının pilotunun Esad ile fotoğrafları ortaya çıktı

Rusya Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken farklı kentlerde süren çatışmalarda Ukrayna ordusunun Rus uçaklarını düşürdüğü ve pilotları esir aldığı haberleri geliyor. Dün Çernihiv kentinden gelen görüntülerin ardından, bugün ise Nikolaev şehri yakınlarından benzer görüntüler ulaştı. Çernihiv kentinde esir düşen pilotun kim olduğu ise bugün ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Nikolaev şehri yakınlarında Rus ordusuna ait bir uçak düşürüldü. Düşürülen uçağın alevler içindeki görüntüleri kaydedilirken, Rus pilot Ukrayna askerleri tarafından esir alındı.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Dün Çernihiv şehrinde uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan bir Rus savaş uçağı roketle düşürülmüştü. Uçağın pilotu paraşütle bir evin bahçesine iniş yaparak hayatını kurtarmış ve gözaltına alınmıştı. Bugün o pilotun kim olduğu ortaya çıktı.

SURİYE'DE GÖREV YAPMIŞ

Beşşar Esad ile birlikte olduğu bir fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından yakalanan pilotun vaktiyle Suriye'yi bombalayan uçaklardan birini kullandığı öğrenildi.



