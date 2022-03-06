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  4. Ukrayna’da düşürülen Rus uçağının pilotunun Esad ile fotoğrafları ortaya çıktı

Ukrayna’da düşürülen Rus uçağının pilotunun Esad ile fotoğrafları ortaya çıktı

06.03.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Çernihiv kentinde bir Rus savaş uçağı Ukrayna askerleri tarafından vurularak düşürülmesi sırasında uçaktan atlayan Rus pilot, siviller tarafından yakalanmıştı. O pilotla ilgili bugün dikkat çeken fotoğraflar ortaya çıktı. Suriye Devlet Başkanı Esad ile fotoğrafları olan pilotun Suriye’de de görev yaptığı bildirildi.

Ukrayna’da düşürülen Rus uçağının pilotunun Esad ile fotoğrafları ortaya çıktı

Rusya Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken farklı kentlerde süren çatışmalarda Ukrayna ordusunun Rus uçaklarını düşürdüğü ve pilotları esir aldığı haberleri geliyor. Dün Çernihiv kentinden gelen görüntülerin ardından, bugün ise Nikolaev şehri yakınlarından benzer görüntüler ulaştı. Çernihiv kentinde esir düşen pilotun kim olduğu ise bugün ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Nikolaev şehri yakınlarında Rus ordusuna ait bir uçak düşürüldü. Düşürülen uçağın alevler içindeki görüntüleri kaydedilirken, Rus pilot Ukrayna askerleri tarafından esir alındı.

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KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Dün Çernihiv şehrinde uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan bir Rus savaş uçağı roketle düşürülmüştü. Uçağın pilotu paraşütle bir evin bahçesine iniş yaparak hayatını kurtarmış ve gözaltına alınmıştı. Bugün o pilotun kim olduğu ortaya çıktı.

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SURİYE'DE GÖREV YAPMIŞ

Beşşar Esad ile birlikte olduğu bir fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından yakalanan pilotun vaktiyle Suriye'yi bombalayan uçaklardan birini kullandığı öğrenildi.

Ukrayna’da düşürülen Rus uçağının pilotu halk tarafından yakalandıUkrayna’da düşürülen Rus uçağının pilotu halk tarafından yakalandı


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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