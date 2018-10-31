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Ukraynalı Iryna'nın katili cezaevi firarisi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 17:55 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Ukrayna uyruklu Iryna Lymar'ı (33) öldürdüğü iddia edilen cezaevi firarisi Fikret Karaman (46) yakalandı.

Ukraynalı Iryna'nın katili cezaevi firarisi çıktı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde, Ukrayna uyruklu Iryna Lymar'ı (33) öldürdüğü iddia edilen cezaevi firarisi Fikret Karaman (46) yakalandı.
26 Ekim'de Meydan Mahallesi'ndeki apartmana 20 gün önce taşınan Iryna Lymar'ın evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Çilingir yardımı ile eve giren polis, Ukrayna uyruklu Iryna Lymar'ı banyoda çıplak, boynundan asılı halde ölü buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin 3 gün önce öldüğünü değerlendirdiği kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtları ile kadının telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Iryna Lymar'ın evine, yağma ve hırsızlık suçlarından aldığı 19 yıl hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden Fikret Karaman'ın girdiğini tespit edildi. Polis, İskenderun'dan kaçan Fikret Karaman'ın ailesinin bulunduğu Antakya ilçesine gittiği, burada da çıkan bir tartışmada ayağından vurulduğunu belirledi. Antakya'da bir hastanede tedavi görürken yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Fikret Karaman sorgusunda, Iryna Lymar'la tartıştığını daha sonra boğarak öldürdüğünü söyledi. İntihar süsü vermek için genç kadını soyup banyoya astığını itiraf eden Karaman, ifadesinin alınmasının ardından tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edildi.

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Ukraynalı Iryna'nın katili cezaevi firarisi çıktıUkraynalı Iryna'nın katili cezaevi firarisi çıktıUkraynalı Iryna'nın katili cezaevi firarisi çıktıUkraynalı Iryna'nın katili cezaevi firarisi çıktı

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