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Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2020 14:19 | Son Güncelleme

Antalya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sefer gerçekleştiren uçaktaki bir yolcu, uçak havalimanına iniş yaptıktan sonra dışarıya çıkarak uçağın kanadında yürüdü. Havayolu şirketi, kadının 'kara listeye' alındığını duyurdu.

Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü

Antalya'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Ukrayna Uluslararası Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki bir kadın iniş yapan uçağın kanadına çıkarak bir süre oturdu ve yürüdü.

Ukrayna Uluslararası Hava Yolları, kadının ailesiyle Antalya'da tatil yaptığını ve ülkesine dönmek için charter uçuşla Kiev'e geldiğini açıkladı.

Kimliği açıklanmayan kadının kara listeye alındığı ifade edildi.

Öte yandan, acil çıkış kapısını açarak kanada çıkan kadına alkol testi de yapıldığı ancak alkollü olmadığı aktarıldı.

The Sun'da yer alan haberde ise, kadının 'hava almak için çıktığını' söylediği belirtildi.

Kadının kabin ekibi tarafından neden durdurulmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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