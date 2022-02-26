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Ukraynalı rahip Türkiye'ye sığındı! 'Rusya lideri aklını kaçırmış, evlere ve hastanelere füzelerle saldırıyorlar'

26.02.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna'da, başkent Kiev'den kaçan rahip Viacheslav Shegai , oğulları ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Shegai, ''Slovakya ve Macaristan sınırında 10 gün geçirdik. Güvende olmak için Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Çünkü Türkiye'de zaman geçirmeyi seviyoruz. Genellikle Kuşadası'nda zaman geçiriyorduk. Seyahatimizi zaten önceden planlamıştık. Oğullarımla birlikte kara yoluyla Türkiye'ye ulaştım. 3 gündür yoldayız'' dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kilisede rahip olarak görev yapan Viacheslav Shegai, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte 10 gün önce ülkesinin Rusya ile yaşadığı kriz nedeniyle Slovakya ve Macaristan sınırının kesiştiği noktaya yakın bir yere taşındı. 24 Şubat’a bilet alan Shegai, Rusya'nın harekata başlamasıyla birlikte hamile eşi ile 4 yaşındaki kızı Emma’yı Macaristan üzerinden uçakla İzmir'e gönderdi. Rahip Shegai de oğulları Mark (6) ve Edward (8) ile kara yoluyla 3 gün önce yola çıkarak, bugün Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

'GÜVENDE OLMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİK'

Eşi Valeria'nın kızı Emma ile Kuşadası'nda kendilerini beklediğini söyleyen Shegai, "Hamile eşim ve 3 çocuğum savaştan kaçıyoruz. Ukrayna'dan 14 Şubat'ta batıya ilerledik. Çok tehlike vardı. İngiltere ve Amerika'da birçok arkadaşımız vardı, bizi arayıp güvenli yere geçmemizi istediler. Batıda daha güvende olacağımızı düşündük. Sonrasında Slovakya ve Macaristan sınırında 10 gün geçirdik. Güvende olmak için Türkiye'ye gelmeye karar verdik. Çünkü Türkiye'de zaman geçirmeyi seviyoruz. Genellikle Kuşadası'nda zaman geçiriyorduk. Seyahatimizi zaten önceden planlamıştık, Kiev'e geri dönmeyi düşünmüyorduk. Savaş başlamadan 1 gün önce biletlerimizi ayırttık. Savaşın başladığı sabah eşyalarımızı hazırlayıp, sınıra doğru hareket ettik. Sınırı geçerek Macaristan'a vardık. Eşim hamile, araçla uzun süre seyahat edemeyeceği için dün akşam küçük kızımla uçakla Budapeşte'den uçakla İzmir'e gitti. Oğullarımla birlikte kara yoluyla Türkiye'ye ulaştım. 3 gündür yoldayız" dedi.

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'KREŞLERE VE HASTANELERE BİLE SALDIRIYORLAR'

Ailesinin büyük bölümünün Ukrayna'da olduğunu ve çok endişelendiğini belirten Shegai, "Dün sabah Kiev'den kaçtılar. Bunun olduğuna inanamıyoruz. Şehirlerdeki birçok insan tehlikede. Kilisede görevliyim. Birçok insan güvende olabilmek için Ukrayna'nın batısına geliyor. Birçok insan bu saldırının gerçekleşeceğine inanmadığı için büyük şehirlerde kalmayı sürdürdü, çalışmaya devam ettiler, çocuklarını okullara gönderdiler, hayatlarını sürdürdüler. Biz olası bir saldırı için hazırlık yapmıştık ama Kiev'e füzelerle saldıracaklarına inanmamıştık. Haberleri her okuduğumda şok yaşıyorum. Sivil yerleşimlere ve insanların evlerine füzelerle saldırıyorlar. Hastaneler ve kreşlere bile. Bu çok korkunç bir durum" diye konuştu.

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'SINIRDAKİ GÖREVLİLER ÇOK YARDIMCI OLDU'

Kendisinin sınırı geçebildiği için çok şanslı olduğunu dile getiren Viacheslav Shagai, "Savaş sabahı sınırı geçebildiğimiz için şanslıyız. Sınırı geçmemiz 3 saatimizi aldı ama sorunsuz oldu. Türkiye'ye yaptığım yolculukta tüm sınır kapılarında görevlilerin büyük desteğini gördüm. 18 yaş üstündeki erkeklerin ülkeden çıkması yasaklandı. Saldırının başladığı sabah sınıra geldiğimde geçişime izin verildi. Bundan sonrası için ailemi ülkeden çıkarmayı, arkadaşlarımla irtibat halinde kalmayı ve insanları güvenli yerlere ulaştırmayı hedefliyorum. Avrupa ya da Türkiye fark etmez. Şu an en güvenli yeri bulmak için çabalıyorum" ifadelerini kullandı.

Shegai, Türkiye'nin güvenli bir yer olduğunu belirterek, "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Ama yaşananları görünce hiçbir yerde artık kendimi güvende hissetmiyorum. Rusya liderinin aklını kaçırdığını düşünüyoruz" dedi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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