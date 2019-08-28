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Ukrayna’ya dönen eski Sağlık Bakanı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Yıllardır Belarus’ta yaşayan eski Ukrayna Sağlık Bakanı Raisa Bogatireva, ülkesine döner dönmez polis tarafından gözaltına alındı.Ukrayna’nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapan ve 5 yıldır Belarus’ta yaşayan Raisa Bogatireva, ülkesine geri dönmesinin ardından Kiev Zulhani Havalimanında polis tarafından gözaltına alındı.

Yıllardır Belarus’ta yaşayan eski Ukrayna Sağlık Bakanı Raisa Bogatireva, ülkesine döner dönmez polis tarafından gözaltına alındı.
Ukrayna’nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapan ve 5 yıldır Belarus’ta yaşayan Raisa Bogatireva, ülkesine geri dönmesinin ardından Kiev Zulhani Havalimanında polis tarafından gözaltına alındı. Ukrayna Ulusal Polisi sözcüsü Yaroslav Trakalo tarafından yapılan açıklamada, Raisa Bogatireva’nın Belarus’un Minsk şehrinden Kiev’deki Zulhani Havalimanına geldiği ve çok büyük miktarlarda devlet kaynağını zimmete geçirilmesi suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Eski Sağlık Bakanı Bogatireva, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 191’inci maddesinin 5’inci fırkası uyarınca yargılanması bekleniyor.
Ukrayna Cumhuriyet Başsavcılığı, Bogatireva’nın yasadışı faaliyetine dair kanıtlar elde etmek için 2015 yılında yabancı devletlerin yetkili makamlarına uluslararası adli yardım sağlanması için talepte bulunmuştu.

Raisa Bogatireva Kimdir?
Hukukçu, tıp doktoru ve profesör olan 1953 doğumlu Raisa Bogatireva, Ukrayna’da Sağlık Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri görevlerinde bulunmuştu. Komünist Parti, Hristiyan Demokrat Parti ve en son Bölgeler Partisi’nden milletvekili olarak mecliste görev yapan Bogatireva, 2005-2010 yılları arasında Ukrayna’nın en etkili 10 kadını arasında yer alırken, 2006-2008 yıllarında aynı listede Yulya Timoşenko ardından ikinci sırada yer almıştı.

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