Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türksat-5A açıklaması!

Karaismailoğlu, sorunsuz şekilde uzaya fırlatılan uydunun, Türkiye saati ile 05.48 itibarıyla roketten ayrıldığını, ilk sinyalin ise 35 dakika sonra alındığına işaret ederek, ayrılmanın ardından ilk verilerin Güney Afrika'daki istasyondan Türksat Gölbaşı yer istasyonuna aktarıldığını ifade etti.

Türksat-5A uydusunun alt sistem testlerinin sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, "Uydunun elektrikli itki sistemi kullanılarak yaklaşık 4 ay sürecek yörünge yükseltme manevraları ve uydu üzerindeki operasyonlar planlandığı şekilde devam ediyor." bilgisini paylaştı.

"Yörünge yükseltmeye başlamadan önce yapılması gereken kritik adımlardan olan güneş panellerinin ve elektrikli itki motorlarının bulunduğu kollarının açılması ile itki sistemlerindeki hazırlıkların tamamlanması işlemleri sorunsuz gerçekleştirilmiştir. Alt sistem testlerinin tamamlanmasıyla uydunun, yörünge yükseltme operasyonları da başlatıldı. Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesine doğru gerçekleştirdiği yolculuğu planlandığı şekilde sorunsuz sürmektedir."

Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın dünyaya en yakın olduğu konumda uzaklığının 550 kilometreyi, en uzak olduğu konumda ise 55 bin kilometreyi bulduğunu ifade etti.

Uydunun dünyaya yakın bulunduğu yerde hızının saniyede 3 bin 350 metreye ulaştığını bildiren Karaismailoğlu, en uzak durumda ise hızının saniyede 2 bin 300 metre olduğunu aktardı.

(AA)

