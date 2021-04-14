Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ablası vefat etti

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu Beyefendi'nin Hakk'a yürüyen kıymetli ablası Nermin Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TAZİYE MESAJLARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Karaismailoğlu'na ablasının vefatı nedeniyle başsağlığı ve sabır diledi.

