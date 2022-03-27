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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı! Marmaray, rekor tazeledi

27.03.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray, bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekorunu tazeledi. Ulaştırma Bakanlığı, açıldığı günden bu yana "İstanbul ulaşımının ana omurgası" Marmaray’da toplam 670 milyon yolcunun seyahat ettiğine de dikkati çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı! Marmaray, rekor tazeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na göre Marmaray, rekor tazeledi; bir günde 580 binden fazla yolcu taşındı. Bakanlık, İstanbul ulaşımının ana omurgası Marmaray’ın bir günde 580 bin 560 yolcu taşıyarak rekorunu tazelediğini bildirdi. Ulaştırma Bakanlığı, açıldığı günden bu yana Marmaray’da toplam 670 milyon yolcunun seyahat ettiğine de dikkati çekti.

"ASYA VE AVRUPA KITASINI SADECE 4 DAKİKADA BİRBİRİNE BAĞLIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Asrın projesi Marmaray, İstanbul’un kentsel yaşamını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kent sakinlerine çağdaş bir şehir yaşamı sunması ve modern ulaşım hizmeti ile Türkiye’de ve dünyadaki değerini koruyor. Gebze-halkalı banliyö hattının iyileştirilmesi ve demiryolu boğaz tüp geçişi ile Gebze’den Halkalı’ya kesintisiz ulaşım imkanı sunan Marmaray, Asya ve Avrupa kıtasını sadece 4 dakikada birbirine bağlıyor. 2019 yılının Mart ayında ikinci etabın da tamamlanması ile 76,6 kilometre hatta 43 istasyon ile mega kente rahat bir nefes aldırıyor” denildi.

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Marmaray'da internet dönemi!Marmaray'da internet dönemi!

Açıklamada, 60,46 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray’ın, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine; Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaylarla bağlantı sağladığı kaydedildi.

YOLCULARIN YÜZDE 51’İ AVRUPA YAKASINDAN HAREKET ETTİ

5 Kasım 2021’de 567 bin 169 yolcunun kullandığı Marmaray'da, bir günde taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığı anımsatılan açıklamada, 24 Mart’ta 580 bin 560 yolcu ile bu rekorun tazelendiği duyuruldu. Açıklamada, Gün içinde 292 sefer yapan Marmaray’da, günde 1 milyon yolcuya taşınmasının hedeflendiğine vurgu yapıldı. TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından işletilen Marmaray’da, 670 milyon yolcunun seyahat ettiğinin altı çizilen açıklamada, “Marmaray’da yolcu yoğunluğun en çok yaşandığı istasyonların Yenikapı, Üsküdar, Sirkeci, Söğütlüçeşme, Ayrılık Çeşmesi ve Bakırköy olduğu belirlendi. Bu istasyonlar, taşınan yolcuların yüzde 52’sini ağırladı. Yolcuların yüzde 51’inin Avrupa yakası, yüzde 49’unun ise Anadolu yakasından hareket ettiği tespit edildi” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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Ulaştırma Bakanlığı İstanbul
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