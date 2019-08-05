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Ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 22:15 | Son Güncelleme

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen radarla hız denetiminde 422 araç trafikten men edildi.

Ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hız ihlallerinin trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 payı bulunduğuna işaret edildi.

Hız ihlallerinin önlenmesinin trafik denetimlerinin temel amaçlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, sürücülerin yasal limitler dahilinde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

422 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Bu kapsamda 44 bin 333 araç ve sürücünün denetlendiği ifade edilerek, 23 bin 733 hız ihlalinin belirlendiği ve 422 aracın trafikten men edildiği bilgisi verildi.

Denetimlerde 119 sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı, 25 bin 921 trafik kural ihlalinin tespit edildiği belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
radar hız denetimi Emniyet Genel Müdürlüğü

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