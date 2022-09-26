O ülke karanlığa gömüldü! Saatlerdir elektrik yok, sebebi ise...

Sene içerisinde defalarca kez ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşandığı Nijerya'da bir kez daha elektrik kesintisi oldu. Nijerya Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, sabah elektrik şebekesinin arızalanmasının yaygın elektrik kesintilerine neden olduğu belirtildi.

SEBEBİ BELİRTİLMEDİ

Açıklamada, arızanın sebebi belirtilmezken, elektriğin yeniden sağlanması için çalışma yapıldığı ifade edildi.

EN AZ 7 KEZ "TAM SİSTEM ÇÖKMESİ"

Elektrik hizmetinde zaman zaman sorun yaşanan Nijerya'da, bu yıl en az 7 kez "tam sistem çökmesi" meydana geldi.

Nijerya, 12 bin 500 megavat kurulu güce sahip ancak bunun yaklaşık dörtte birini üretiyor. Ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor. (AA)





