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O ülke karanlığa gömüldü! Saatlerdir elektrik yok, sebebi ise...

26.09.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık ülke çapındaki elektrik kesintileriyle gündeme gelen Nijerya bir kez daha karanlığa gömüldü. Ülkede şebeke arızası nedeniyle 5 saatten uzun süredir yaygın elektrik kesintisi meydana geldi. Öte yandan arızanın sebebiyle alakalı bir açıklama yapılmadı.

O ülke karanlığa gömüldü! Saatlerdir elektrik yok, sebebi ise...

Sene içerisinde defalarca kez ülke genelinde elektrik kesintilerinin yaşandığı Nijerya'da bir kez daha elektrik kesintisi oldu. Nijerya Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, sabah elektrik şebekesinin arızalanmasının yaygın elektrik kesintilerine neden olduğu belirtildi.

SEBEBİ BELİRTİLMEDİ

Açıklamada, arızanın sebebi belirtilmezken, elektriğin yeniden sağlanması için çalışma yapıldığı ifade edildi.

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EN AZ 7 KEZ "TAM SİSTEM ÇÖKMESİ"

Elektrik hizmetinde zaman zaman sorun yaşanan Nijerya'da, bu yıl en az 7 kez "tam sistem çökmesi" meydana geldi.

Nijerya, 12 bin 500 megavat kurulu güce sahip ancak bunun yaklaşık dörtte birini üretiyor. Ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya elektrik kesintisi
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