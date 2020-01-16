Ülkelerinde mülteci olan Suriyelilere Türkiye sahip çıkıyor

Suriye’nin İdlib kentinden kaçarak Türkiye sınırında bulunan ve terörden temizlenen Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine yerleşen Suriyeliler ile El Bab çevresindeki okullarda okuyan öğrencilere kışlık kıyafet dağıtıldı.

İdlib’de Esad zulmünden kaçan ve Türkiye sınırındaki Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi’nde yer alan Çobanbey, Azez ve El Bab gibi bölgelere ulaşan Suriyeliler, hem yoksullukla hem de kışın zor koşulları ile mücadele ediyor. Kendi ülkelerinde mülteci haline gelen Suriyelilere Türkiye’den yardımlar ulaştırılıyor. AFAD ve İnsani Müdafaa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) işbirliğinde hazırlanan kışlık kıyafet yardımları, Çobanbey bölgesinde bulunan İdlibli ailelere ve El Bab çevresindeki okullarda okuyan 2 bin öğrenciye teslim edildi.

Yardım çağrısı

Bölgede 2 bin çocuk ve ailesine bot, mont, kazak, eldiven, aktı ve bere gibi kışlık kıyafet dağıttıklarını belirten İMKANDER Gazinatep Şubesi Başkanı Said Gökdere, "İdlib’den Fırat Kalkanı bölgesine gelen ve zor durumda yaşayan ülkelerinde mülteci olan Suriyelilere kazak, kaban, mont, eldiven atkı, bere dağıttık. İdlip’den, Esad’ın zulmünden kaçan Suriyeliler, burada da zor koşullarda, yaşam mücadelesi veriyor. Gerçekten yardıma ihtiyaçları var. Üzerlerinde giyebilecekleri yazdan kalma kıyafetler var. Ayrıca battaniye gibi ısınmak için malzeme ihtiyaçları bulunuyor. Bu insanlar kendi ülkelerinde mülteci durumuna düştüler. Biz 2 bin çocuğa ulaştım ama daha çok kişi var burada. Oldukça da zor günler geçiyorlar. Hepimiz imkanımız ölçüsünde bu mazlumların yanında olalım. Bu insanlar uzanacak bir dost, yardım elini bekliyor. Bu mazlumların yanında olalım, destek bekliyoruz. Yardım etmek isteyenler derneğimize yada AFAD yetkililerine ulaşabilir" diye konuştu.



