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Ülkelerine geri gönderilecekler! İzmir'de yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı

01.11.2023 08:31 | Son Güncelleme:
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İzmir'de düzenlenen "Kalkan" operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmelerine yönelik işlemler başladı. Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir!" mesajını verdi.

Ülkelerine geri gönderilecekler! İzmir'de yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'de d,zensiz göçle mücadele devam ediyor. Bu kapsamda son olarak İzmir'de "Kalkan" operasyonları düzenlendi.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"Basmane bölgesi başta olmak üzere İzmir'de düzenlenen "Kalkan" operasyonlarında 309 düzensiz göçmen yakalandı! Milletimizin bilmesini isterim ki; tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize suç çeteleriyle mücadeleye kararlılıkla devam etmektir!

İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce İzmir genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yabancı şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, metruk binalarda, park-bahçelerde, oteller ile bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması ve denetimler yapıldı.

1257 Emniyet ve İl Göç İdaresi personelimizin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları ilde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi. Şehrin çeşitli semtlerinde konuşlandırılan 5 adet Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılan yabancılardan 309’unun düzensiz göçmen oldukları tespit edildi.

GERİ GÖNDERME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatılmıştır. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız!"


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Ali Yerlikaya

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