"Ülkemiz son 17 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydetti"

SİNOP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde son 17 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydetti. İnşallah bundan sonra da hizmet yolunda omuz omuza hep birlikte yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sinop'un Durağan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir kahvehanede vatandaşlara hitap eden Kasapoğlu, Durağan'ın her seçim döneminde AK Parti'ye en büyük desteği veren ilçeler arasında bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle Sinop'taki temaslarına Durağan'dan başladığını belirten Kasapoğlu, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde son 17 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydetti. İnşallah bundan sonra da hizmet yolunda omuz omuza hep birlikte yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Spor alanında da güzel ilerlemeler katettiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız özellikle gençlere çok önem veriyor. Seçme ve seçilme önündeki engelleri kaldırdık. Genç kardeşlerimiz en güzel şekilde bugün parlamentoda bizleri temsil ediyor. Bu çerçevede Bakanlık olarak gençlerimize desteklerimiz devam edecek. Uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanan sporcular yetiştirdik. İnşallah yapacağımız çalışmalarla bunları daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.