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"Ülkemiz son 17 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydetti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:08 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde son 17 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydetti. İnşallah bundan sonra da hizmet yolunda omuz omuza hep birlikte yürümeye devam edeceğiz"

SİNOP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde son 17 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydetti. İnşallah bundan sonra da hizmet yolunda omuz omuza hep birlikte yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Sinop'un Durağan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bir kahvehanede vatandaşlara hitap eden Kasapoğlu, Durağan'ın her seçim döneminde AK Parti'ye en büyük desteği veren ilçeler arasında bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle Sinop'taki temaslarına Durağan'dan başladığını belirten Kasapoğlu, "Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde son 17 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydetti. İnşallah bundan sonra da hizmet yolunda omuz omuza hep birlikte yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Spor alanında da güzel ilerlemeler katettiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımız özellikle gençlere çok önem veriyor. Seçme ve seçilme önündeki engelleri kaldırdık. Genç kardeşlerimiz en güzel şekilde bugün parlamentoda bizleri temsil ediyor. Bu çerçevede Bakanlık olarak gençlerimize desteklerimiz devam edecek. Uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanan sporcular yetiştirdik. İnşallah yapacağımız çalışmalarla bunları daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yüzme bilmeyen kimsenin kalmaması için 3 ay önce proje başlattıklarını aktaran Kasapoğlu, genç, yaşlı, engelli, engelsiz herkesin yüzme öğrenmesini hedeflediklerini vurguladı.

Yüzme öğrenmek için havuz gerektiğini, bunun için butik havuz projesi başlattıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah 31 Mart sonrası birini de Durağan ilçemizde inşa edeceğiz. Yıl sonuna kadar da sizlerin hizmetine sunacağız. Ayrıca Durağanlı kadınlarımıza pilates malzemesi dağıtımı yapacağız. Bir tane de köylerimizin ortak kullanacakları semt sahası yapacağız. Orada futbol, basketbol, voleybol, hepsi bir arada olsun."

Kasapoğlu, ilçede spor faaliyeti gösteren kulüplere de maddi destek sağlayacaklarını ifade etti.

Durağan Gençlik Merkezi'ni de ziyaret ederek gençlerle voleybol oynayan Kasapoğlu, onlara kitap hediye etti.

Daha sonra Boyabat ilçesinde ziyaretlerde bulunan Kasapoğlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Burada kendisini karşılayan gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, hizmete sunulan salonun her zaman dolu olması gerektiğini belirterek, gençlerden spor yapmalarını istedi.

Kasapoğlu, ilçede esnaf ziyaretinde de bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sinop spor yatırımları

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