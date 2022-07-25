HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ülkemizde sık rastlanan sağlık sorunlarından biri: Asla ihmale gelmez!

Ülkemizde sık rastlanan sağlık sorunlarından biri: Asla ihmale gelmez!

25.07.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrek taşı, dünyanın farklı yerlerinde görülen bir sorun olarak öne çıkıyor. Özellikle ülkemiz gibi sıcak iklime sahip ülkelerde ise daha fazla rastlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Op. Dr. Evren Işık böbrek taşının ülkemizde sık rastlanan sağlık sorunlarından biri olduğunu dile getirdi. Böbrek taşı düşürme vakalarının yaz aylarında arttığını söyleyen Dr. Işık'a göre, hem böbrek taşının oluşumunu engellemek hem de oluşmuş taşları düşürmek için mutlaka bol su içmek gerekiyor.

Ülkemizde sık rastlanan sağlık sorunlarından biri: Asla ihmale gelmez!

Türkiye’de neredeyse her 10 kişiden birinin böbrek taşı sorunuyla karşılaştığını belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, tedavi edilmediğinde böbreğin kaybedilmesine bile yol açabilen bu taşların nasıl oluştuğunu hakkında açıklamalarda bulunarak, “Kandaki mineraller, normal şartlarda böbrekler tarafından süzülerek atılır. Bu taşlar idrarda çözünür. Eğer böbrekte sıvı azsa, yani hasta yeterince su içmiyorsa, o zaman mineraller birikerek kristale dönüşür, bu kristaller de zamanla taş şeklini alır. Yeterli su içmemenin yanı sıra hayvansal proteinleri ve tuzu fazla tüketmek, kullanılan bazı ilaçlar, böbrekteki birtakım bozukluklar, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları da böbrekte ve idrar yollarında taş oluşmasına yol açabilir” şeklinde konuştu.

"BELDE AĞRI İDRARDA YANMA"

Böbrek taşının ağrıya neden olduğunu ve bazı hastaların bu ağrıyı çok şiddetli şekilde hissettiğini söyleyen Op. Dr. Evren Işık, “Hastada bel bölgesinde hissedilen ağrının yanı sıra idrar yaparken yanma, idrarda kan, sık idrara çıkma ya da tam tersi idrar yapamama, mide bulantısı gibi şikayetler görülebilir. Teşhis için genel muayenenin ardından hastadan bazı tahliller istenir. Ayrıca ultrason ya da tomografi çekilmesi gerekebilir. Bu şekilde taşın varlığı ve nerede olduğu tespit edilir” dedi.

böbrek

"BOYUTU BÜYÜKSE MÜDAHALE ŞART"

Sıcak yaz aylarında taş düşürme vakalarının arttığını belirten Op. Dr. Evren Işık, tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler paylaşarak, “Bazı hastalarda taşın vücuttan atılması için bol su içmek ve hareket etmek yeterli olabiliyor. Boyutu 4 mm’nin altında olan taşların çok büyük bir bölümü kendiliğinden düşüyor. Bu durumlarda hastaya yalnızca ağrı kesici veriyoruz. Bazı hastalarda ise lazerle taş kırma yöntemini uyguluyoruz. Bu yöntemde böbrek ya da idrar kanalında bulunan taşları lazerle parçalayarak vücuttan atılmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

böbrek taşı-1

Köylülerden ilginç böbrek taşı dökme yöntemi! Köye akın ediyorlarKöylülerden ilginç böbrek taşı dökme yöntemi! Köye akın ediyorlar

"TEDAVİSİ MÜMKÜN SAKIN İHMAL ETMEYİN"

Böbrek taşı sorununun ihmale gelmeyeceğinin altını çizen Op. Dr. Evren Işık, “Tedaviyi ertelemek doğru değil. Böbrek taşının kısa sürede tedavisi mümkün. Eğer ihmal edilirse zaman içinde böbrek çalışmamaya başlayabilir, hasta böbreğini kaybedebilir. Hem böbrek taşı oluşmaması hem de oluşan taşların henüz küçükken vücuttan kolaylıkla atılması için herkese bol su içmelerini öneriyorum. Böbrek taşının varlığından şüphelendikleri, ağrı hissettikleri ya da idrar yollarıyla ilgili sorunlar yaşadıkları durumlarda da mutlaka bir üroloji uzmanına başvursunlar” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geçmeyen kas ağrılarına birebir! Ağrıyı hafifletmek için bu gıdaları tüketinGeçmeyen kas ağrılarına birebir! Ağrıyı hafifletmek için bu gıdaları tüketin
Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangınıManisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını
Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler: "Benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez"Melih Gökçek'ten canlı yayında sert sözler: "Benim partimden olması masum olduğu anlamına gelmez"
Anahtar Kelimeler:
böbrek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

'İzinsiz doğa yürüyüşü' alarmı! 9 saat sonra...

'İzinsiz doğa yürüyüşü' alarmı! 9 saat sonra...

'Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti'

'Kılıçdaroğlu, adaylığını fiilen ilan etti'

Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...

Ünlü isimlerin tangalı videolarını görünce...

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

Çöp evde bulunan çocukla ilgili yeni gelişme!

Van'daki gizemli keşif tüm dünyada ses getirdi!

Van'daki gizemli keşif tüm dünyada ses getirdi!

İlginizi Çekebilir

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.