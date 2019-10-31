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"Ülkemizin dışarıdaki meselelerinde hep birlikteyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "ABD Parlamentosunun kararını tanımak mümkün değil, kararı kesin bir dille reddediyor ve kınıyoruz" - "Ülkemizin dışarıdaki meselelerinde hep birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tavrı nettir, parlamentomuzun yanındadır"

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye karşıtı iki yasa teklifinin onaylanmasını reddettiklerini ve kınadıklarını belirterek, "Ülkemizin dışarıdaki meselelerinde hep birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tavrı nettir, parlamentomuzun yanındadır." dedi.

Özel, Soma'da tazminat alacaklarıyla ilgili, kaymakamlık önünde basın açıklaması yapan Bağımsız Maden-İş Sendikasına üye maden işçileriyle görüştü.

Görüşme sonrası gazetecilerin, ABD Temsilciler Meclisindeki Türkiye karşıtı yasa tekliflerinin onaylanmasına ilişkin sorularını yanıtlayan Özel, tarihin araştırılmasının tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi.

Siyasetçilerin, tarihçilerin işine karışmamasını isteyen Özel, "Siyasetçiler tarihçilerin işine ne kadar çok karışırsa, ülkeler arası ilişkiler o kadar bozulur. Ermeni meselesi olarak anılan tehcirle ilgili, birtakım çevrelerin çarpıtması sonucu soykırım ifadeleri, Türkiye aleyhine siyasi bir çaba olarak her daim kullanılmıştır." diye konuştu.

Özel, CHP olarak Türkiye’nin dış meselelerinde her zaman birlik ruhuyla hareket ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"ABD Parlamentosunun kararını tanımak mümkün değil, kararı kesin bir dille reddediyor ve kınıyoruz. Ancak, Adalet ve Kalkınma Partisinin de şapkayı çıkarıp, önüne koyup düşünmesi gerekmektedir. Çünkü defalarca reddedilen, kabul edilmeyen Ermeni diasporası kararları hayata geçirilmiştir. Bu geleneksel dış politikanın terk edilmesinin sonucudur. Ülkemizin dışarıdaki meselelerinde hep birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisinin tavrı nettir, parlamentomuzun yanındadır."

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