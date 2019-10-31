MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye karşıtı iki yasa teklifinin onaylanmasını reddettiklerini ve kınadıklarını belirterek, "Ülkemizin dışarıdaki meselelerinde hep birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tavrı nettir, parlamentomuzun yanındadır." dedi.

Özel, Soma'da tazminat alacaklarıyla ilgili, kaymakamlık önünde basın açıklaması yapan Bağımsız Maden-İş Sendikasına üye maden işçileriyle görüştü.

Görüşme sonrası gazetecilerin, ABD Temsilciler Meclisindeki Türkiye karşıtı yasa tekliflerinin onaylanmasına ilişkin sorularını yanıtlayan Özel, tarihin araştırılmasının tarihçilere bırakılması gerektiğini söyledi.

Siyasetçilerin, tarihçilerin işine karışmamasını isteyen Özel, "Siyasetçiler tarihçilerin işine ne kadar çok karışırsa, ülkeler arası ilişkiler o kadar bozulur. Ermeni meselesi olarak anılan tehcirle ilgili, birtakım çevrelerin çarpıtması sonucu soykırım ifadeleri, Türkiye aleyhine siyasi bir çaba olarak her daim kullanılmıştır." diye konuştu.