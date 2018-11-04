CEM ŞAN - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretiminde sıkıntı olmadığını belirterek, "Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde düşüşe rağmen çam balı üretimiyle rahatız. Ülkemizin ihtiyacı olan bal Türkiye arıcısının elinde var." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs, haziran aylarının özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlı geçtiğini, önce 'bal çok olur' diye düşünerek bu duruma sevindiklerini ancak yağışların hiç kesilmediğini söyledi.

Yağışlarla aynı dönemde görülen samyelinin bitkilerin çiçeklerini kuruttuğunu, bu yüzden Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde arıcıların yeterli bal alamadığını ifade eden Şahin, bu bölgelerde bal üretiminin yüzde 40-50'lere varan oranda azaldığını dile getirdi.

Çiçek balı üretimindeki düşüşü çam balıyla kapattıklarını belirten Şahin, "Bizi kurtaran çam balı üretimi oldu. Kestane balı üretiminde de biraz düşüş yaşandı ama çam balı üretimiyle açığımızı kapattık. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde düşüşe rağmen çam balı üretimiyle rahatız. Ülkemizin ihtiyacı olan bal, Türkiye arıcısının elinde var. Çam balındaki artış yüzde 50'lik kaybı karşılıyor. Bu konuda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.