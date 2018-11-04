HABER

"Ülkemizin ihtiyacı olan bal Türkiye arıcısının elinde var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: - "Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde düşüşe rağmen çam balı üretimiyle rahatız. Ülkemizin ihtiyacı olan bal Türkiye arıcısının elinde var" - "Yurt dışına bal satışımızın yüzde 90'ı çam balı. Dünya pazarına girebilmek için çam balını daha yoğun üretmeliyiz. Bu konuda üreticilerin önünü açacak projeler yapılmasını istiyoruz"

CEM ŞAN - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bal üretiminde sıkıntı olmadığını belirterek, "Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde düşüşe rağmen çam balı üretimiyle rahatız. Ülkemizin ihtiyacı olan bal Türkiye arıcısının elinde var." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs, haziran aylarının özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlı geçtiğini, önce 'bal çok olur' diye düşünerek bu duruma sevindiklerini ancak yağışların hiç kesilmediğini söyledi.

Yağışlarla aynı dönemde görülen samyelinin bitkilerin çiçeklerini kuruttuğunu, bu yüzden Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde arıcıların yeterli bal alamadığını ifade eden Şahin, bu bölgelerde bal üretiminin yüzde 40-50'lere varan oranda azaldığını dile getirdi.

Çiçek balı üretimindeki düşüşü çam balıyla kapattıklarını belirten Şahin, "Bizi kurtaran çam balı üretimi oldu. Kestane balı üretiminde de biraz düşüş yaşandı ama çam balı üretimiyle açığımızı kapattık. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde düşüşe rağmen çam balı üretimiyle rahatız. Ülkemizin ihtiyacı olan bal, Türkiye arıcısının elinde var. Çam balındaki artış yüzde 50'lik kaybı karşılıyor. Bu konuda bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Şahin, arı kovanlarının kayıt altına aldığına işaret ederek, "Bu sevindirici bir gelişme. Türkiye'de şu anda kayıt altında 7 milyon 900 bin kovanımız var. Hepsi plakalı. Kayıtsız kovanımız yok. Bu kayıtlı kovanlarımızla ürettiğimiz balları da ortaya koyalım ki sanayide tatlandırıcıyla üretilenle arıcının ürettiği balı ayrıştıralım. Eğer arıcıda bir yanlışlık varsa o da ortaya çıkar ama biz arıcılar olarak kendimizden eminiz." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'de kilometrekareye 9-10 kovan düşüyor"

Türkiye'nin, kilometrekareye düşen kovan sayısı bakımından dünyada birinci sırada olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kilometrekareye 9-10 kovan düşüyor. Çam bölgelerinde 30-40 kovan düşüyor. Dünyada ortalama kilometrekareye bir kovan düşüyor. 15-18 yıl önce kovan başına alınan bal 19-20 kilogramdı. Şu anda kovan başına alınan bal 14 kilogram olarak istatistiklere geçiyor. Bizim verimi artırmaya yönelik çalışmamız lazım. Üretim alanlarını genişletmemiz lazım. Çam ve kestane balı üretim alanlarını geliştirmemiz lazım. Kekik ve geven alanlarımızı korumalıyız. Kekik ve gevenlerimizi büyükbaş hayvanlarımıza vermemeliyiz. Buraların korunması lazım. Türkiye insanının doğru bal tüketmesinin sigortasıyız. Çam balı da arıcının sigortası."

- "En azından 200 bin ton çam balı üretmeliyiz"

Şahin, Türkiye'nin yurt dışına sattığı tek balın çam balı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili proje çıktılarımız var. Türk çam balının kimliklendirilmesi konusunda bakanlığın çalıştığı bir proje var. Türkiye'de ortalama 40-45 bin ton civarında çam balı üretiyoruz. Bazı yıllar 15-20 bin ton, bazı yıllar da 5 bin tonunu ihraç ediyoruz. Yurt dışına bal satışımızın yüzde 90'ı çam balı. Dünya pazarına girebilmek için çam balını daha yoğun üretmeliyiz. Bizim en azından 200 bin ton üretip pazardaki yerimizi almamız lazım. 10 bin ton bal satarak pazarda yer alamayız. Bu konuda üreticilerin önünü açacak projeler yapılmasını istiyoruz. "

Küresel iklim değişikliklerinden en az zararı çam alanlarının gördüğüne işaret eden Şahin, çam balı üretim alanlarının planlı şekilde genişletilmesi, her bölgede çam balı alanları oluşturulması gerektiğini söyledi.

PARTNERİyi koku alan yönünü daha iyi bulur!İyi koku alan yönünü daha iyi bulur!
Alkollü sürücü, alkolmetreyi üflemekte zorlandıAlkollü sürücü, alkolmetreyi üflemekte zorlandı
'Şahinler' Gaziantep'te göreve hazırlanıyor'Şahinler' Gaziantep'te göreve hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arıcı bal çam balı Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin üretim

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Sözleri sosyal medyayı sallamıştı! Yan yana geldiler

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.