HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ulthera ameliyatsız yüz germe nedir? Cildin her katmanına uygulanıyor

Ulthera ameliyatsız yüz germe nedir? Cildin her katmanına uygulanıyor

03.02.2021 11:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ultera ameliyatsız yüz germe, cildin 1,5, 3 ve 4,5 mm derinliklerine uygulanan, cildi tamamen saran zar benzeri tabakayı iyileştirerek ciltteki sarkmaların önüne geçen bir tedavidir. Gıdı bölgesi, boyun bölgesi, yanak bölgesi sarkma ve kırışıklıklarında, göz kapağı ve kaş düşüklüklerinde çok efektif tedavi imkanları sunmaktadır. Yaklaşık 40 dakikalık bir tedavi sonrasında 2 yıla kadar kalıcılığı olan, sonuçları tatminkar ve yüz güldürücü bir işlemdir.

Ultera ameliyatsız yüz germe yöntemi, özel bir makine yardımıyla cildin 1,5, 3 ve 4,5 mm. altına inmeye sağlayan proplar yardımıyla uygulanan bir yöntemdir. Odaklanmış ultrason prensibiyle çalışmaktadır. Nasıl ki anne karnındaki bebeğin cinsiyetini ve sağlığını takip ettiğimiz ultrason sistemleri varsa, ultera ile de cildi saran zar tabakasını takip ederek yukarı doğru komple lifting yaparız. Benzersiz ve eşsiz bir sistemdir, tamamen görerek tedavi yapmayı sağlar. Cildin her tabakası ekranda görülür ve bu şekilde tedavi edilir.

ULTHERA AMELİYATSIZ YÜZ GERME NASIL UYGULANIR?

Ultera ameliyatsız yüz germe, özel başlıklar yardımıyla cildin en üst, orta ve derin planında çalışmamızı sağlayan ve bilgisayar ekranı gibi bir ekranda yüzün tüm katmanlarını görerek tek tek tedavi etme prensibine dayanır. Vektörel olarak boyun, dekolte, gıdı, yanaklar, göz kenarı ve alın bölgesini tedavi etmeye yarayan bir sistemdir.

Kanama yoktur, iğne kullanılmaz. Ağrı, acı ve morarma olmadan, günlük hayatı aksatmadan yapılan bir işlemdir.

ULTHERA AMELİYATSIZ YÜZ GERÇE KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Ultera ameliyatsız yüz germe, 18 yaşından 80 yaşına kadar doğru endikasyon konulmuş her hastada uygulanabilir. Bu tamamen doktor ve hasta arasında ne istendiğinin bulunmasıyla ortaya çıkan bir tedavidir.

ULTHERA AMELİYATSIZ YÜZ GERME SONRASI TEKRAR İŞLEM GEREKİR Mİ?

Ultera ameliyatsız yüz germe yaklaşık 40 dakikada uygulanıp 2 yıla kadar kalıcı olan bir işlemdir. İşlem tek seans uygulanmaktadır. Tekrarlamak isteyen hastalar, 2 yıl sonra yeniden yaptırabilirler.

Yapan hastaların bir çoğu ilk uygulamadan çok memnun olup, 2 yıl sonra tekrar etmek istemektedirler.

ULTHERA AMELİYATSIZ YÜZ GERME YÜZÜN HANGİ BÖLÜMLERİNDE ETKİLİ OLUR?

Ultera ameliyatsız yüz germe, boyun bölgesi kırışıklıkları ve boyun sarkmaları, dekolte bölgesi kırışıklıkları, gıdı sarkmaları ve kırışıklıkları, özellikle yanak kontürünün kaybolduğu durumlarda ve yanak sarkmalarında, elmacık kemiğindeki sarkmalarda, göz kenarındaki kırışıklarda, kaş düşüklüklerinde ve göz kapağı düşüklüklerinde, göz kapağının kaldırılmasında, kaş kaldırılmasında, çene kontürünün belirginleştirilmesinde çok başarılı sonuçlar vermektedir.

ULTHERA YÜZ GERME İŞLEMİNİN ETKİLERİ NE ZAMAN GÖRÜNÜR?

Ultera ameliyatsız yüz germe işleminin etkileri, yapıldıktan hemen sonra yüzde 10-20 oranında ortaya çıkmakla beraber, 90 gün içerisinde yüzde 90, 120 gün içerisinde yüzde 100 oranında ortaya çıkmaktadır.

Günlük hayatı herhangi bir şekilde aksatmaz. Etkisi günden güne katlanarak devam ettiği için, günlük hayatın içinde başka insanların olumlu reaksiyonlarıyla karşılaşmak mümkündür.

ULTHERA AMELİYATSIZ YÜZ GERME İŞLEMİNİN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

Ultera ameliyatsız yüz germe işleminin dezavantajları hastanın beklentisine göre değişmektedir. Hasta eğer ameliyatla ortaya çıkan bir sonucu bekliyorsa, ultera bunun tamamını karşılayamaz.

Ultera ameliyatsız yüz germede, ameliyatla yapılan faceliftin yüzde 70-80'e yakın etkileri iyi şartlarda görülmektedir. Ancak hasta yüzde 100 bir düzelme bekliyorsa, bunun için cerrahiye gitmeleri doğru tercih olacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Akupunkturla zayıflamak mümkün! Bakın vücudu nasıl etkiliyormuşAkupunkturla zayıflamak mümkün! Bakın vücudu nasıl etkiliyormuş
Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Foursquare hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni genelge

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

Çukur'dan EDHO'ya bomba transfer!

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Tüm vücuda şifa veren bacak masajı! Sinir sistemini uyararak...

Vücuda şifa veriyor! Parmaklarınızla sıkarak kalçaya kadar...

Akupunktur yöntemiyle nasıl zayıflanır? Diyete ve spora gerek var mı?

Akupunkturla zayıflamak mümkün! Bakın vücudu nasıl etkiliyormuş

D vitamini eksikliğine dikkat! Geçmeyen ağrıların sebebi olabilir

20 dakika boyunca direkt temas önemli!

Kan grubuna göre diyet hurafesine dikkat!

Kan grubuna göre diyet hurafesine dikkat!

Skolyoz nedir? Belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

10 yaşında ortaya çıkıyor! Spor yaparken dikkat!

Sedef hastalığı tedavisi mümkün! Sedef hastalığı nasıl geçer?

O hastalıkla karıştırmayın! Deride kabuklanma olduysa...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.