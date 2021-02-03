Ulthera ameliyatsız yüz germe nedir? Cildin her katmanına uygulanıyor

Ultera ameliyatsız yüz germe yöntemi, özel bir makine yardımıyla cildin 1,5, 3 ve 4,5 mm. altına inmeye sağlayan proplar yardımıyla uygulanan bir yöntemdir. Odaklanmış ultrason prensibiyle çalışmaktadır. Nasıl ki anne karnındaki bebeğin cinsiyetini ve sağlığını takip ettiğimiz ultrason sistemleri varsa, ultera ile de cildi saran zar tabakasını takip ederek yukarı doğru komple lifting yaparız. Benzersiz ve eşsiz bir sistemdir, tamamen görerek tedavi yapmayı sağlar. Cildin her tabakası ekranda görülür ve bu şekilde tedavi edilir.

ULTHERA AMELİYATSIZ YÜZ GERME NASIL UYGULANIR?

Ultera ameliyatsız yüz germe, özel başlıklar yardımıyla cildin en üst, orta ve derin planında çalışmamızı sağlayan ve bilgisayar ekranı gibi bir ekranda yüzün tüm katmanlarını görerek tek tek tedavi etme prensibine dayanır. Vektörel olarak boyun, dekolte, gıdı, yanaklar, göz kenarı ve alın bölgesini tedavi etmeye yarayan bir sistemdir.

Kanama yoktur, iğne kullanılmaz. Ağrı, acı ve morarma olmadan, günlük hayatı aksatmadan yapılan bir işlemdir.

ULTHERA AMELİYATSIZ YÜZ GERÇE KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Ultera ameliyatsız yüz germe, 18 yaşından 80 yaşına kadar doğru endikasyon konulmuş her hastada uygulanabilir. Bu tamamen doktor ve hasta arasında ne istendiğinin bulunmasıyla ortaya çıkan bir tedavidir.