Uludağ'da 1500'e yakın ağaç kesildi! Doğaseverlerden tepki

Yaz ve kış vatandaşların nefes almak için ilk tercihlerinden biri olan Uludağ, endemik türlerin 32 çeşidiyle de dünyaya mal olmuş sayılı doğal laboratuvarlardan biri olma özelliğini taşıyor. Endemik bitki türleri, orman yapısı ve su kaynakları ile Bursalıların hayat kaynağı olan Uludağ’da orman içinde 4 kilometre boyunca koronavirüs pandemisi esnasında sessiz sedasız yapılan yapılan altyapı çalışmaları doğaseverleri harekete geçirdi.

1500'E YAKIN AĞAÇ YOK OLDU

Karayolunun yanından gitme ihtimali olan altyapı çalışması için 4 kilometrelik ormanlık alanın kullanılması, bin 500’e yakın çam ağacının yok olmasına sebep oldu. Uludağ Milli Park Müdürlüğü'nün kanunlarını uygulamadığını ifade eden Doğayı ve Çevreyi koruma derneği (DOĞADER) Genel Sekreteri Sedat Güler, doğaseverlerle birlikte alanda gerekli incelemelerde bulundu.

'ULUDAĞ MİLLİ PARKI'NA ZARAR VERİLECEKTİR'

Teleferik projesinden sonra Uludağ’da yasal ve yasa dışı yapılaşma artışı sebebiyle alt yapı sorununun ortaya çıktığını belirten Güler, “Bursa’dan başlayan, Kadıyayla-Kirazlı yaylaya kadar ulaşan altyapı çalışması, devamında da Sarıalan bölgesine kadar uzatılmıştır. Uludağ karayolu paralelinden orman ve bitki örtüsüne zarar vermeden yapılabilecek olunan çalışma, maliyet endişesiyle orman içinden 15 metre genişliğinde ve 4 kilometre boyunda yüzlerce, binlerce ağacı yok ederek Sarıalan bölgesine ulaştırılmıştır. Büyük ihtimalle de Çobankaya ve Oteller bölgesine de yine orman ve bitki örtüsü içinde yol açılıp, Uludağ Milli Parkı’na zarar verilecektir” dedi.