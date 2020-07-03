HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uludağ'da 1500'e yakın ağaç kesildi! Doğaseverlerden tepki

Uludağ'da 1500'e yakın ağaç kesildi! Doğaseverlerden tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 09:37 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ’da Sarıalan ve Oteller Bölgesi'ne gidecek altyapı çalışmaları için bin 500’e yakın çam ağacı kesilmesi doğaseverlerin tepkisine sebep oldu.

Uludağ'da 1500'e yakın ağaç kesildi! Doğaseverlerden tepki

Yaz ve kış vatandaşların nefes almak için ilk tercihlerinden biri olan Uludağ, endemik türlerin 32 çeşidiyle de dünyaya mal olmuş sayılı doğal laboratuvarlardan biri olma özelliğini taşıyor. Endemik bitki türleri, orman yapısı ve su kaynakları ile Bursalıların hayat kaynağı olan Uludağ’da orman içinde 4 kilometre boyunca koronavirüs pandemisi esnasında sessiz sedasız yapılan yapılan altyapı çalışmaları doğaseverleri harekete geçirdi.

1500'E YAKIN AĞAÇ YOK OLDU

Karayolunun yanından gitme ihtimali olan altyapı çalışması için 4 kilometrelik ormanlık alanın kullanılması, bin 500’e yakın çam ağacının yok olmasına sebep oldu. Uludağ Milli Park Müdürlüğü'nün kanunlarını uygulamadığını ifade eden Doğayı ve Çevreyi koruma derneği (DOĞADER) Genel Sekreteri Sedat Güler, doğaseverlerle birlikte alanda gerekli incelemelerde bulundu.

AW057469_09

'ULUDAĞ MİLLİ PARKI'NA ZARAR VERİLECEKTİR'

Teleferik projesinden sonra Uludağ’da yasal ve yasa dışı yapılaşma artışı sebebiyle alt yapı sorununun ortaya çıktığını belirten Güler, “Bursa’dan başlayan, Kadıyayla-Kirazlı yaylaya kadar ulaşan altyapı çalışması, devamında da Sarıalan bölgesine kadar uzatılmıştır. Uludağ karayolu paralelinden orman ve bitki örtüsüne zarar vermeden yapılabilecek olunan çalışma, maliyet endişesiyle orman içinden 15 metre genişliğinde ve 4 kilometre boyunda yüzlerce, binlerce ağacı yok ederek Sarıalan bölgesine ulaştırılmıştır. Büyük ihtimalle de Çobankaya ve Oteller bölgesine de yine orman ve bitki örtüsü içinde yol açılıp, Uludağ Milli Parkı’na zarar verilecektir” dedi.

AW057469_02

Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan sel felaketlerine rağmen, Uludağ ve eteklerindeki ağaç katliamlarının devam ettiğini belirten Güler, “Altyapı uğruna katledilen bir Uludağ göknarı, 72 kişinin bir günlük oksijenini sağlarken, Uludağ eteklerinde yoğun olan kayın ormanlarındaki bir ağaç ise 10 ton suyu tutmaktadır. Uludağ bir Milli Parktır, Milli Park olarak kalmalı ve Milli Park kanunları uygulanmalıdır” diye yetkilileri göreve davet etti.

Güler, yetkilileri salgın yasaklarını fırsat bildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Danla Biliç'ten oklay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten oklay itiraf! Tam 4 kez...
Kokuyu alan polisi aradı! Yatağın altında kanlar içinde bulunduKokuyu alan polisi aradı! Yatağın altında kanlar içinde bulundu
Diyanet TV yaz Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Online Kur'an kursu başladıDiyanet TV yaz Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Online Kur'an kursu başladı

En Çok Okunan Haberler

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

62 yaşındaki Covid-19 hastasında 4 saati aşan ereksiyon tespit edildi

Şaşırtan Ozan Güven paylaşımı! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Şaşırtan Ozan Güven paylaşımı! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Gaziantep Valisi Gül: En çok vaka olan 3. iliz

Gaziantep Valisi Gül: En çok vaka olan 3. iliz

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Böyle bitmesine izin vermemeliydik

Böyle bitmesine izin vermemeliydik

Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt

Karamollaoğlu'ndan 'Madımak sizi utandırmıyor mu?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Diğer Haberler
Formasyon kalktı mı? Formasyon yerine ne gelecek? (MEB son dakika)

Formasyon kalktı mı? Formasyon yerine ne gelecek? (MEB son dakika)

Koronavirüs gıdadan bulaşır mı? Uzm. Dr. Rodoplu açıkladı

Koronavirüs gıdadan bulaşır mı? Uzm. Dr. Rodoplu açıkladı

Muş'ta bulundu! Tam 50 milyon yıllık

Yol çalışmasında bulundu! Tam 50 milyon yıllık

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

Kokuyu alan polisi aradı! Yatağın altında kanlar içinde bulundu

Kokuyu alan polisi aradı! Yatağın altında kanlar içinde bulundu

Ağabeyinin öldüğü kavgada yaralanan kişi: Köylüler gelmese katliam yapacaklardı

Kan donduran sözler: Katliam yapacaklardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.