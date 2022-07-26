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Uludağ eteklerinde korkutan orman yangını!

26.07.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Uludağ eteklerinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 5 arazöz, 4 teknik eleman ve 25 yangın işçisiyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Uludağ eteklerinde korkutan orman yangını!

Bursa Uludağ etekleri ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir yangını başladı. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözler ile müdahale ediliyor.

Saat 16.00 sıralarında Uludağ etekleri Hamamlıkızık Mahallesi ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın başladı. Yangının ormanın derinliklerinde ve ulaşımın sadece arazözlerle yapıldığı alanda havadan da helikopter ile destek alınıyor.

FE

Yangın bölgesinde jandarma ekipleri tedbir amaçlı görev alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri arazözlere su taşıyor. Yangının halen devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Bursa
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