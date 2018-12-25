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Uludağ yolunda kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:46 | Son Güncelleme

Bursa'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa-Uludağ yolunda çok sayıda araç yolda kaldı.

Bursa'nın özellikle yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu Bursa-Uludağ yolunda araçlar yolda kaldı.

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Bazı araçların kara saplandığı görülürken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile karla mücadeleyi sürdürürken, jandarma ekipleri de Uludağ'a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz yola devam etmesine izin vermiyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ kar yağışı

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