HABER
  4. Uludağ'da yılbaşı çoşkusu

Uludağ'da yılbaşı çoşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:26 | Son Güncelleme

Uludağ'da yılbaşı çoşkusu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, binlerce kişi karlar üstünde yılbaşını coşkuyla karşıladı.

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen binlerce turist ve yerli ziyaretçi, 2020'in ilk dakikalarına Uludağ'da girmeyi tercih etti.

Oteller Bölgesi'ndeki kayak pistinde vatandaşlar neredeyse 1 metreyi bulan kar kalınlığında yeni yılın ilk saniyelerini bekledi.

Yeni yılın ilk saatleriyle atılan havai fişekler görsel şölen oluşturdu, dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

PARTNER Halife Harun Reşid'in altınları bulundu Halife Harun Reşid'in altınları bulundu
Yeni yılı denizde karşıladılarYeni yılı denizde karşıladılar
Bakan Dönmez: Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma yapacağızBakan Dönmez: Libya ile yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma yapacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Uludağ Uludağ'da yılbaşı çoşkusu yılbaşı

En Çok Okunan Haberler

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

Malatya’da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya’da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Vali Karaloğlu'ndan Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

Vali Karaloğlu'ndan Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

Milli Piyango sorgula: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Son dakika! Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü? MPİ erişim sorunu devam ediyor

Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.