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Ulusal ve uluslararası medya mensupları Malatya'da deprem konutlarını gezdi

03.02.2024 22:18 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 45 basın mensubuna yönelik Malatya'daki deprem bölgesine gezi düzenledi. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 33'ü yabancı, 12'si Türk 45 basın mensubuna, Halk Kütüphanesi'nde bilgi verdi.

Ulusal ve uluslararası medya mensupları Malatya'da deprem konutlarını gezdi

Depremlerde kentte 6 bin 643 binanın yıkıldığını, 35 bin 907 binanınsa ağır hasar aldığını, hasarlı yapıların yüzde 85'inin yıkımının tamamlandığını belirten Yazıcı, 69 konteyner kentteki 32 bin 295 konteynerde 117 bin 232 depremzedenin kaldığını söyledi.

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Malatya'nın merkezi yerleşim alanlarında 23 bin konut, 11 bin ticarethane olmak üzere 34 bin bağımsız yapının üretilmesinin planlandığını kaydeden Yazıcı, ihalesi yapılan 14 bin 636 konuttan yapımı tamamlanan 5 bin 140'ının hak sahiplerine dağıtılmaya hazır olduğunu dile getirdi.
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Basın mensupları daha sonra İkizce'deki TOKİ konutlarını ve örnek daireyi gezdi.
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Avusturya'dan gelen gazetecilerden Jan Marot, bölgede birçok inşaatın yapıldığını, çalışmaların da sürdüğünü gördüğünü söyledi.
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Türk insanının konutları yetiştirmek için çaba sarf ettiğini görmenin güzel olduğunu dile getiren Marot, "Mühendis beye sorduğumuzda bütün işçilerin Türk olduğundan bahsetmişti. Bu da beni çok etkiledi. Dolayısıyla bu zamanda küresel ölçekte böyle bir örneğe rastlamak gayet zor. İnsanlar ailelerini, çocuklarını, arkadaşlarını deprem sebebiyle kaybettiği için bu evlerde yaşayacak olmaları gayet iyi geliyor kulağa, çok modern görünümlü evler. Biz örnek daireyi de inceleme fırsatı bulduk ve çok etkilendik." diye konuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Malatya
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