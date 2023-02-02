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Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'e çağrı! Kan donduran verileri paylaştılar

02.02.2023 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in "apartheid rejimine son vermesi" talebinde bulundu. Af Örgütü, apartheid rejimine karşı kampanya başlattığı bir yıldan bu yana 220 Filistinlinin öldürüldüğünü aktardı. İşte haberin detayları...

Uluslararası Af Örgütü'nden İsrail'e çağrı! Kan donduran verileri paylaştılar

Uluslararası Af Örgütü, İsrail makamlarına Filistin topraklarında kan dökmeye ve acılara sebep olan apartheid rejimine (sistemsel ayrımcılık) son vermesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Örgütün apartheid rejimine karşı kampanya başlattığı bir yıldan bu yana 35'i Ocak 2023'te olmak üzere 220 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

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İsrail makamlarının Filistin topraklarında kan dökmeye ve acılara sebep olan apartheid rejimine son vermesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, hukuk dışı işlenen insanlık suçu sayılabilecek cinayetlerin de bu rejimin kalıcı olmasına yardımcı olduğuna işaret edildi.

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 9 kişiyi öldürdüğü saldırı ile sonrasında Kudüs'te 7 İsraillinin hayatını kaybettiği eylemin hatırlatıldığı açıklamada, bunun üzerine de toplu cezalandırma aracı olarak Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonları ile evleri yıkma uygulamalarına başvurulduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard'ın, "Geçen hafta yaşanan acı dolu olaylar, apartheid rejiminin ölümcül maliyetini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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Uluslararası toplumu, İsrail'in apartheid rejimi ve diğer suçlarına karşı kayıtsız kalmakla suçlayan Callamard'ın, bundan cesaret alan İsrail makamlarının da Filistinlileri izole ettiğine dikkat çektiği belirtildi.

İsrail'in apartheid rejimini insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirerek, "Korkunç olanı ise canilerin adaletten kaçışını görmektir." diyen Callamard'ın, bu rejim son bulmadan sivilleri koruma ve yas tutan aileler için adalet sağlamanın mümkün olmayacağını vurguladığı ifade edildi.

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Uluslararası Af Örgütü, 1 Şubat 2022'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in Apartheid Rejimi: Filistinlilere Yönelik Irksal Ayrımcılık ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" başlığıyla hazırladığı 280 sayfalık detaylı raporunu duyurmuştu.

Apartheid sistemi, uluslararası hukuka göre, bir ırksal grubun diğer bir ırksal grup üzerinde kurduğu kurumsallaşmış ve sistematik baskı ve tahakküm rejimi olarak tanımlanıyor. Ciddi bir insan hakları ihlali sayılan apartheid, uluslararası kamu hukukuna aykırı kabul ediliyor. (AA)

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İsrail uluslararası af örgütü

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