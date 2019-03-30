Uluslararası Ankara Müzik Festivali'ne sayılı günler kaldı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen "36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali" sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, festivalde, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sanatçılar başta olmak üzere Almanya, Brezilya, Estonya, Fransa, Gürcistan, İspanya, İtalya ve Ukrayna'dan klasik müzik, dans ve caz alanlarında seçkin örnekler sunacak 400'e yakın sanatçı ve topluluk yer alacak.

4-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Ankara Müzik Festivalinde, farklı müzik türlerinin sunulacağı 10 etkinlik düzenlenecek.

Festivalin etkinliklerinde MEB Şura Salonu ile CSO ve Bilkent konser salonları kullanılacak.

