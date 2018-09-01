Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne doğru

Antalya'da bu yıl 25'incisi düzenlenecek "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali"nde dünyaca ünlü opera ve bale eserleri sahnelenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve kentin kültür turizmine de önemli katkı sunan festival, Antalya'daki iki bin yıllık antik tiyatroda gerçekleştirilecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ile festivalin tanıtım çalışmalarına katkı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, burada yaptığı konuşmada, sanatsal kaliteye ve zengin repertuvara önem verdiklerini belirterek, çeyrek asırdır gerçekleştirdikleri festivalde sürprizlerin de olduğunu anlattı.

Festivalin açılışını 4 Eylül'de Giacomo Puccini'nin "Turandot" operasıyla yapacaklarını vurgulayan Karahan, 10 Eylül'de de Ankara Devlet Opera ve Balesi ve Orkestrasınca 35'ten fazla ülkede sergilenen "Zorba" balesiyle devam edeceklerini söyledi.