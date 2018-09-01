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Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 17:24 | Son Güncelleme

Antalya'da 25'inci kez kapılarını açacak festivalde, Turandot ve Aida operaları ile Zorba balesi sahnelenecek - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan: - "Muazzam bir program hazırladık. Turistlerden çok ciddi bir talep var"

Antalya'da bu yıl 25'incisi düzenlenecek "Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali"nde dünyaca ünlü opera ve bale eserleri sahnelenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve kentin kültür turizmine de önemli katkı sunan festival, Antalya'daki iki bin yıllık antik tiyatroda gerçekleştirilecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ile festivalin tanıtım çalışmalarına katkı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, burada yaptığı konuşmada, sanatsal kaliteye ve zengin repertuvara önem verdiklerini belirterek, çeyrek asırdır gerçekleştirdikleri festivalde sürprizlerin de olduğunu anlattı.

Festivalin açılışını 4 Eylül'de Giacomo Puccini'nin "Turandot" operasıyla yapacaklarını vurgulayan Karahan, 10 Eylül'de de Ankara Devlet Opera ve Balesi ve Orkestrasınca 35'ten fazla ülkede sergilenen "Zorba" balesiyle devam edeceklerini söyledi.

- Dünyaca ünlü Bolşoy'dan bale gecesi

Rusya Federasyonu Bolşoy Devlet Akademik Tiyatrosu'nun, dünyaca ünlü sanatçıları, orkestrası ve korosu eşliğinde 13 Eylül'de "Bolşoy Balesi Gala Gecesi" düzenleneceğini aktaran Karahan, festivalin kapanışının ise 18 Eylül'de Giuseppe Verdi'nin operası "Aida" ile gerçekleştirileceğini belirtti.

Festivalin, Antalya ile özdeşleştiğine dikkati çeken Karahan, şunları kaydetti:

"Dünyanın her yerinde kültür ve turizm aslında iç içe, asla bağımsız değerlendirilmiyor. Dünyanın birçok ülkesinde festivaller yapılıyor ve o bölgenin ciddi anlamda kalkınmasına yardımcı oluyor. Opera, bale için gelenler kentin turizmini de canlandırıyor. Biz, bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Muazzam bir program hazırladık. Turistlerden çok ciddi bir talep var. Aspendos'un mistik yapısıyla muhteşem bir görüntü olacak."

Daha güzel işlere imza atmak için sponsor desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Karahan, uzun zamandır özledikleri seyirci yoğunluğuna kavuşacaklarını, Antalya merkezden Aspendos'a ulaşımın ücretsiz sağlanacağını ifade etti.

Genel Sekreter Birol Ekici de aynı anda birden fazla kültürel ve sanatsal etkinlik düzenleneceğini aktardı.

Turizme, sanata ve kültüre katkıda bulunduklarını vurgulayan Ekici, sadece turizmin değil, kültür ve sanatın da merkezi olmak için çalıştıklarını dile getirdi.

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Aspendos bale festival Murat Karahan Opera

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