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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Venezuela'da 'insanlığa karşı suç işlemekle' itham edilen Maduro yönetimi hakkında soruşturma başlattı

04.11.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkezi Hollanda'nın başketi Lahey'de olan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Venezuela hükümeti hakkında resmi soruşturma başlattı. ICC, Nicolás Maduro yönetiminin 2017'deki hükümet karşıtı gösterilerde "insanlığa karşı suç işlediği" iddiasını inceliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Venezuela'da 'insanlığa karşı suç işlemekle' itham edilen Maduro yönetimi hakkında soruşturma başlattı

Merkezi Hollanda'nın başketi Lahey'de olan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Venezuela hükümeti hakkında resmi soruşturma başlattı. ICC, Nicolás Maduro yönetiminin 2017'deki hükümet karşıtı gösterilerde "insanlığa karşı suç işlediği" iddiasını inceliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, ICC Başsavcısı Karim Khan'ın, gösterilere yönelik orantısız müdahale ve muhaliflere baskı iddiaları konusunda, "gerçeği ortaya çıkarmak için bir sonraki aşamaya geçmeye karar verdiğini" söyledi.

Maduro, "Bu görüşe katılmasak da karara saygı duyuyoruz" dedi.

Venezuela'da 2017 yılından başlayan ve aylarca devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında, güvenlik güçlerinin çok sayıda göstericiyi keyfi şekilde gözaltına aldığı, bazı göstericilere işkence yaptığı ve kötü muamelede bulunduğu öne sürülmüştü.

Lahey'deki mahkeme, 2018 yılından bu yana Venezuala'daki iddiaları araştırıyor. Uluslararası mahkeme, 2020 yılında Maduro yönetiminin "insanlığa karşı suç işlediğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" açıklamıştı.

Nicolás Maduro

'Sistematik cinayet ve işkence' suçlaması

Mahkemenin bağlı olduğu Birleşmiş Milletler (BM) de, Maduro rejimini "sistematik olarak cinayet ve işkence gibi insanlığa karşı suçlar da dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri" ile suçlamıştı.

Başsavcı Karim Khan, bütün taraflardan, soruşturmaya yardımcı olmaları ve işbirliğinde bulunmalarını talep etti.

UCM'nin soruşturma takvimi ise henüz açıklanmadı.

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