ESKİŞEHİR (AA) - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, son 3-5 yılda, annesi, babası ve kendisi Türk olmayan milyonlarca kişinin Türkçe öğrendiğini söyledi.

Gülsevin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından Atabetü'l-Hakayık'ın basımının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Türklük konusunda dünyanın her yerinde pek çok bilimsel toplantı düzenlendiğini kaydetti.

Dünya Dili Türkçe Sempozyumu'nun, bunlar arasında seçkin bir yeri bulunduğunu aktaran Gülsevin, Türkçenin dünya dili olmasının, dünyada konuşuluyor olmasından kaynaklanmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü böyle bir ölçü yok. Eskiden beri 11-12 milyon metrekarede, Avrasya'da konuşuluyor olması, konuşurlarının sayısı 250 milyona yakın, tarihten beri edebi eserler üretiyor olması Türkçenin dünya dili olması için başlangıç ölçüleriydi. Bugün pek çok milleten kimseler, yani yabancılar Türkçe öğrenmek için gayret ediyor. Bu ihtiyaçtan dolayı Yunus Emre Enstitüsü, üniversitelerimizin Türkçe öğretim merkezleri, birçok kurumun yurt içinde ve yurt dışında yabancılara Türkçe öğretmeyi iş edinmiş olmaları, devletin de yoğun talepten dolayı bunu iş edinmiş olması Türkçenin dünya dili olduğunun göstergelerinden biridir. Son 3-5 yılda, annesi, babası ve kendisi Türk olmayan milyonlarca kişi Türkçe öğreniyor. Her yıl ihtiyacı olan ve sığınmak zorunda kalan milyonlarca insan da Türkçeyi öğreniyor. Türk dili, tarih boyunca hem kendi öz unsurlarını hem de başka coğrafyalarda öğrenip, fetihler de yapıp Türkçeleştirdiği unsurları, yaşadığı her yere taşıyarak Avrasya'nın bir arada tutucu harcı ve tutkalı olmuştur. 12 bin Türkçe kelime bütün dünya dillerine geçmiştir."