"Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından 27. Yılında Hocalı Katliamı" paneli

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ bölgesinde yaptığı Hocalı Katliamı'nın, dünyanın şahit olduğu en büyük suç ve trajedilerden biri olduğunu belirterek "26 Şubat 1992'de Ermeniler, Dağlık Karabağ bölgesinde bizi Türk ve Müslüman olduğumuz için katletti." dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle “Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından 27. Yılında Hocalı Katliamı” konulu panel düzenlendi.

TBB'de yapılan programın açılış konuşmalarını TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim yaptı.

Programa, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cavid Abdullahzade, TBB Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, TBB İnsan Hakları Merkez Üyesi ve Azerbaycan 2018 Hareketi Türkiye Temsilcisi Saide Ekmen de konuşmacı olarak katıldı.

Büyükelçi İbrahim, Ermeni çetelerinin 26 Şubat 1992'de Dağlık Karabağ bölgesinde yaptığı Hocalı Katliamı'nın, dünyanın şahit olduğu en büyük suç ve trajedilerden biri olduğunu belirterek "Bizim 27 yıl önce verdiğimiz şehitlerin hatırasını burada yad ediyoruz." dedi.