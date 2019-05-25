Uluslararası mahkemeden Rusya'nın elindeki Ukraynalı askerlere özgürlük kararı

KİEV (AA) - Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisi ile gemilerin mürettabatı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılması yönünde karar aldı.

Ukrinform haber ajansına göre, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen duruşmada, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında yaşanan olaylar görüşüldü.

Mahkeme heyeti, Rusya'dan, Kerç Boğazı'nda el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisini Ukrayna'ya teslim etmesi ve 24 askeri personelinin serbest bırakması yönünde karar verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından mahkemenin aldığı kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, "Rusya'nın mahkemenin kararını yerine getirmesi, Ukrayna ile çatışmayı sonlandırmaya hazır olduğunun ilk sinyali olabilir. Böylelikle, Rusya, müzakerelerinin başlaması ve yarattığı sorunlarının medeni şekilde çözülmesi için adım atabilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Zerkal de Rusya'nın, mahkeme kararına hızlı ve tam olarak uymasını beklediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin öngördüğü uyuşmazlık çözümü prosedürlerinin, Kerç Boğazı'ndaki olay için geçerli olmadığını savunuldu.

