Uluslararası Manisa Mesir Festivali başladı

UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 479'ncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'yla start aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde firmalara kapılarını 26'ncı kez açan fuara ise; Vali Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (MTSO) Mehmet Yılmaz, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Fuarın açılış töreni öncesi, Sri Lanka'dan gelen yabancı dans topluluğu ekibi gösteri yaptı. Sri Lanka ekibi, ülkesindeki saldırı sonrası isterlerse gösteriyi gerçekleştirmeyebilecekleri yönündeki öneriye, Türkiye'ye bunun için geldiklerini belirterek, gösteriyi yapacaklarını söyledikleri belirtildi.

'ÜLKEMİZ AVRUPA SIRALAMASINDA İKİNCİ SIRADA YER ALIYOR'

Açılışta konuşma yapan MTSO Başkanı Mehmet Yılmaz, son dönemde Türkiye'nin fuarcılıkta yükselişe geçtiğini belirterek, "Dünyadaki 200 bin metrekarenin üzerinde yer alan fuar sıralamasında, 28 ülkeden birisi Türkiye Cumhuriyeti olarak yer almıştır. Bu 28 ülkeden ilk 5'i, dünyadaki tüm fuar gelirlerinin yüzde 60'ını kendisi alıyor. 2018 yılında Avrupa'da 2 bin fuar düzenlenmiş. Ülkemizde düzenlenen 400 fuar, Avrupa sıralamasında ikinci sırada yer almıştır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün de Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin Manisa ve Türkiye için çok önemli ve değerli olduğunu belirtti. Başkan Ergün, açılışı yapılan Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın da yurtiçi ile yurtdışından birçok firmayı ağırladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Ahmet Deniz de mesir festivalinin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından fuar merkezi önünde açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri, fuar merkezi içerisindeki stantları gezdi.