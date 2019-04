Uluslararası Robot Yarışmasından ödülle dündüler

Özgür EREN-Gökhan ÇELİK-Güven USTA / İSTANBUL (DHA)-AMERİKA Birleşik Devletleri'nde her yıl düzenlenen FIRST Robotics Competition'a (FRC) robot yarışmasına '6436 PARS' adlı robotlarıyla katılan Başakşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çeyrek finalde elenmelerine rağmen 'Gracious Proffesionalism' ödülüne layık görüldü. 6436 PARS Takımı ilk ödülünü 2016 yılında Türkiye'de düzenlenen yarışmada Türkiye ikincisi olarak aldı. Takım hedefini daha da büyüterek 27 yıldır Amerika'da düzenlenen FIRST Robotics Competition'a (FRC) yarışmasına ilk olarak 2016 yılında katıldı. Yarışmaya bu yılda katılan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çeyrek finale kadar yükseldi. Çeyrek finalde elenen öğrenciler, yarışmada '6436 PARS' adlı robotlarıyla ilk kez profesyonellik ödülünü kazandı. "SENEYE TEKRAR AMERİKADA YARIŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ" 6436 PARS adlı robotunun takım kaptanı Ceyda Işık, "Bu sene 6. yarışmamıza katıldık. Amerika'daki yarışmada çeyrek finallere çıkabildik ve profesyonellik ödülü aldık. Daha önce Türkiye'de katıldığımız turnuvada 3 tane art arda profesyonellik ödülü almıştık. Amerika'dan bu ödülü 4üncü kez almak bizi çok mutlu etti. Duyarlı bir takım olduğumuzu anladık. Yarışmaya katılırken 6 haftalık bir sürecimiz var. Robot yapım sürecinde de okulumuzdan mezun olan arkadaşlarımız var. Onlar bilgili aynı zamanda öğretmenlerimiz bize çok destek oldular. Onların desteği sayesinde 6 haftalık süreç içerisinde robotu toparladık. Önümüzdeki sezon için hazırlıklara başladık. Seneye tekrardan Amerika'da yarışmayı düşünüyoruz. Bu robotlar gençleri hem bilime hem teknolojiye ilgisini daha fazla arttırıyor diye düşünüyorum. Robotun her sene konsepti değişiyor. Bu sene robotların top atması ve disk takması istendi. Robotlar 2,5 dakikalık bir süre içerisinde yarışıyor. 3'lü ittifak halinde yarışan robotlar hangi ittifak daha fazla puan alırsa yarışı kazanmış oluyor" dedi. "BİZ BİR TAKIMIZ, TAKIM RUHUNA DAYALI OLARAK ÇALIŞIYORUZ" Yarışmalara katılan 12. Sınıf öğrencisi Muhammed Akif ise, "Biz bir takımız, takım ruhuna dayalı olarak çalışıyoruz. Her işi tek kişi değil ama bir işi herkes yapabiliyor. Bizim ayrıcalığımız bu. Bizim ekibimizden biri gelmediğinde ya da hastalandığı zaman onun yerini doldurabilecek bir takıma sahibiz. Önümüzdeki yıl yine yarışmalara katılacağız, daha iyi hedeflerle daha iyi sonuçlarla geri dönmeyi planlıyoruz. Bu yaşımızda bizim yaptığımız 3 metrelik makinenin çalışması ve bizim sayemizde çalışmasını görmek bizi duygulandırıyor" diye konuştu.