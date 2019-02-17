Uluslararası yarışmalara Fazıl Say'ın hediyesiyle hazırlanacak

Neredeyse katıldığı her uluslararası yarışmadan dereceyle dönen Arya Su Gülenç, bundan sonraki süreçte yarışmalara hazırlığını Fazıl Say'ın hediye ettiği piyanosuyla yapacak.

ÇEV Sanat'ta Fazıl Say, Bülent Evcil, Cihat Aşkın ve İbrahim Yazıcı gibi dünyaca ünlü sanatçıların belirlediği çocuklardan oluşan ''Genç Yetenekler Projesi"nde yer alan Gülenç, son iki yıldır da uluslararası müzik yarışmalarında Almanya, Rusya, İtalya, Bulgaristan ve ABD'de konserler verdi.

- "Arya'nın bu çalışmalardan sıkılıp bırakacağını düşünüyordum"

Arya'nın babası Ümit Gülenç, AA muhabirine, yaklaşık 18 yıldır müzik öğretmenliği yaptığını söyledi.

Kızının enstrüman kullanmasını istediğini, Arya'nın da piyanoyu tercih ettiğini anlatan Gülenç, müzik eğitiminin çocukların gelişimine de katkı sağladığını düşünerek bu yola çıktıklarını belirtti.

İşin boyutlarının çok farklı yerlere geldiğini ifade eden Gülenç, "Arya'nın bu çalışmalardan sıkılıp bırakacağını düşünüyordum. Öyle olmadı, yanıldım. Tam tersine daha sıkı şekilde piyanoyla ilgilenmeye başladı. İlgisi artınca da yeteneğini ortaya koymaya başladı. Biz de bu süreçle daha çok üstünde durmaya başladık." dedi.

Kızının uluslararası yarışmalarda birincilikler elde etmesiyle, kendilerinin de farklı bir tempoya girdiğini vurgulayan Gülenç, şöyle konuştu:

"Bizim gibi ailelerin ciddi desteğe ihtiyacı var. Bu destek kamusal şekilde olursa hem Türkiye'nin geleceği hem de çocuklarımız için daha iyi bir süreç olur. Çocuğunuzun dünya ölçeğinde bir sanatçı olmasını istiyorsanız bu tür organizasyonlara katılmak zorundasınız. Burada da seçici davranmak gerekiyor. Buralara katılmak parayla oluyor. Eskiden 'üstün çocuklar' yasası vardı. Bu şekilde bir yasayla bize tekrar destek vermeleri gerekiyor. Bizim gibi aileler için buralarda yer almak ekonomik açıdan çok zor."