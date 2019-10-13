Ulvi Alacakaptan "Hayatta Oynamam"la sahne aldı

Ulvi Alacakaptan, oyunda Türk sinema ve tiyatrosunun önemli isimleriyle yaşadığı anıları da anlattığını belirterek, "Filmlerden parçalar da var oyunda. Mesela 1982'de yaptığımız 'Hababam Sınıfı Müzikali', Hababam Sınıfı filmlerinin içerisinde en iyisidir. Oyunda bu filmden 2 parça gösteriliyor. Rahmetli Adile Naşit ile Ahmet Gülhan'ın diyaloğu bulunuyor. Bir de benim içerisinde bulunduğum o filmden kalabalık bir sahne var." dedi.

Eserde Kemal Sunal'ın "Postacı" filminden de bir kesiti izleyicilerin beğenisine sunduğuna aktaran Alacakaptan, "Kemal Sunal bence Türkiye için çok önemli bir isim. Çok yanlış tanınan ve kapasitesini sergileyememiş biridir. Çünkü izin vermediler. Aslında daha ciddi filmlerde oynamak istiyordu ama halk ve prodüktörler ona hep engel oldular." diye konuştu.

Alacakaptan, Türk tiyatrosunun son günlerde iyi bir dönem yaşamadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle belediyeler bedava tiyatro yaparak bu işin kalitesini çok düşürdüler. Müsamere bile denilemeyecek oyunlar sahnede ve tüm bunlar biraz bizim önümüzü kesiyor. Fakat tek kişilik oyunlar daha kolay taşınabilir ve sergilenebilir olduğu için 'Hayatta Oynamam' da biraz buradan çıktı. Ben aslında tek kişilik oyunları çok sevmiyorum. Enteresan bir tiyatro patronuyumdur. Daha önce birçok kez az kişilik oyunları çok kişilik hallere getirmişimdir. Çünkü sahnede daha çok kişinin söylediği bir şeyi acemice de olsa önemsiyorum. Bana daha güzel ve doğru geliyor."

Oyun, tek perde olarak, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

