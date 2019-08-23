HABER

UMED’den HDP’ye basın özgürlüğü tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), HDP binasının önünde oturma eylemi yapan acılı annenin sesini duyuran basın görevlilerine gösterilen tepkinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.UMED, işini yapan basın görevlilerine HDP yetkililerinin tepki göstermesine ilişkin açıklama yaptı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), HDP binasının önünde oturma eylemi yapan acılı annenin sesini duyuran basın görevlilerine gösterilen tepkinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.
UMED, işini yapan basın görevlilerine HDP yetkililerinin tepki göstermesine ilişkin açıklama yaptı. Basın görevlilerinin, halkı bilgilendirmek, gerçeği göstermek ve vicdanın sesi olmak için çalıştıkları belirtilen açıklamada, “HDP önünde oturma eylemi başlatan acılı annenin sesi olan, toplumu bilgilendiren, gerçeği gösteren basın görevlilerine HDP’lilerin sergiledikleri tavrı kabul etmiyoruz. Basın özgürlüğü engellenemez” ifadeleri yer aldı.
Diyarbakır’da 70 yaşındaki H.A., 21 yaşındaki oğlu için HDP İl Başkanlığı’nın camını kırıp bina önünde oturma eylemine başlamıştı. Oğlunun en son o binaya girdiğini ve bir daha haber alamadığını belirten acılı anne, oğlu gelen kadar oturma eylemi yapacağını açıklamıştı. HDP İl Başkanlığı’ndan bir partili ise acılı annenin sesini duyuran gazetecilere tepki göstererek, oradan ayrılmalarını istemişti.

PARTNERAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldıAnnesinin fotoğrafını paylaştı, internet yıkıldı
GÜNCELLEME - Adana'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıGÜNCELLEME - Adana'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı
Soli Pompeiopolis 2019 kazı çalışmaları sona erdiSoli Pompeiopolis 2019 kazı çalışmaları sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

AK Partili Yeneroğlu paylaşımına tepki gösterenlere yanıt verdi

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Olay yorum: Bunu gördükçe...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

'Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi geri çekildi'

'Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi geri çekildi'

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

Silivri'ye kurşun geçirmez jandarma karakolu

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Elazığ'da HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

HDP İl Eş Başkanı tutuklandı

Son dakika: Gri listedeki terörist öldürüldü

Abdurrahman Siler öldürüldü!

Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga

Hastane otoparkında silahlı kavga

Son dakika! Ankara'da FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.