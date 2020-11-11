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Ümit Özdağ'dan bomba iddia! 'İYİ Parti HDP ile işbirliği yapıyor'

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2020 16:41 | Son Güncelleme

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, “İlla cumhurbaşkanı olacağım politik hırsıyla MHP’yi terk ederek milliyetçiliği iktidara taşımak için İYİ Parti’yi kurdunuz, daha sonra da vatanseverlerin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağıyla ihanet ettiniz” dedi.

Ümit Özdağ'dan bomba iddia! 'İYİ Parti HDP ile işbirliği yapıyor'

Özdağ, İYİ Parti Ankara Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte TBMM’de açıklama yaptı. Özdağ, FETÖ’nün partiye sızma girişimleri konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i uyardığını söyleyerek, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun Genel İdare Kurulu ve Divan’a seçildiğini ifade etti. Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in 2018 genel seçiminden önce iki kişiye talimat vererek, Genel İdare Kurulu’ndan habersiz CHP ve Saadet Partisi ile konuşup bir anayasa hazırlığı içinde olduğuna işaret ederek, “İbrahim Kaboğlu adres gösterdi. Aytun Çıray’ı aradım. ‘Haberim yok, sizin var mı HDP ile anayasa mı hazırladık’ dedim. Sonra döndüm Erozan ile konuştum. Kendisi bizim parti adına katılmış. Kaboğlu’na sordum, ‘Evet katıldı’ dedi” ifadelerini kullandı.

Özdağ şunları kaydetti:

“İki haftada bir hazırlanan anayasa taslağı seçimin ikinci kura kalması durumunda açıklanacakmış. Akşener’e sesleniyorum; HDP ile masaya oturmak kabul edilebilir değildir. İYİ Parti babanızın çiftliği değil, Divan’da savunur, bizi ikna edersiniz. Genel İdare Kurulu’nda alınacak karar doğrultusunda hareket edilir. İlla cumhurbaşkanı olacağım politik hırsıyla MHP’yi terk ederek milliyetçiliği iktidara taşımak için İYİ Parti’yi kurdunuz, daha sonra da vatanseverlerin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağıyla ihanet ettiniz. Anayasanın değiştirilmesi için teklif edilmesi yasak olan iki ve üçüncü maddeleri değiştirilmiş, Atatürk milliyetçiliği çıkarılmış. Üçüncü maddeden Türkçe çıkarılmış, resmi dil Türkçe’dir denilmiş. Sayın Akşener 2011 konuşmanızda ilk dört maddenin değiştirilmesine ‘hayır’ demiştiniz. Cumhurbaşkanı olmak için her türlü tavize hazır mıydınız, buna ses çıkarmadınız. Üniter yapı temel sorunlar nelerdir deniliyor. Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Yusuf Halaçoğlu, Ali Türkşen ile yol yürümek isteyen Akşener’in Bahadır Erdem ısrarı bu anayasa taslağını anlaşılır hale getirdi. Bu anayasada Türkiye’nin coğrafi bölgelere ayrılması ve 20-25 bölgesel yönetime ayrılması gerektiği ifade ediliyor.”

Özdağ, kendisinin Kavuncu’nun FETÖ iltisakını açıkladığı gerekçesiyle disipline sevk edildiğini söyleyerek, Disiplin Kurulu’nun Cuma günü toplanacağını ve kendisinin ihraç talebi olduğunu ifade etti.

İHA

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