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Ümit Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım: "Hepinizden özür dilerim"

15.05.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden 2023 seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özdağ, söz konusu paylaşımında "Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum" ifadesini kullandı.

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım: "Hepinizden özür dilerim"

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleriyle ilgili haberler yakından takip edilirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Özdağ, yaptığı paylaşımda, "Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum" ifadesine yer verdi.

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İŞTE ÜMİT ÖZDAĞ'IN YAPTIĞI O PAYLAŞIM: "SEÇİMLERİN 2. TURA KALMASINI SAĞLADIK"

"Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık. Ve artık ne yazdık ki, bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir. Hepinize çok ağır şartlar altında göstermiş olduğunuz çaba ve sizin değil benim uğramış olduğum mağlubiyete rağmen açıkladığımız destek mesajları için teşekkür ediyorum. 2. Turda Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan bey ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız. @zaferpartisi @DrSinanOgan"

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.


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Ümit Özdağ Zafer Partisi

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