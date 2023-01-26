Ümit Özdağ'dan tartışma yaratacak sigara ve içki çıkışı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Kenan Taş'ın sorularını yanıtladı. Seçim gündeminden, Sinan Ateş cinayetine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Özdağ, uyuşturucuyla mücadele konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Gençlerin yüksek sigara ve içki fiyatları nedeniyle uyuşturucuya yöneldiğini iddia eden Özdağ, içki ve sigara fiyatlarını indireceklerini söyledi.
Özdağ yaptığı açıklamada "Başka projelerimizde var. Çok şaşıracaksınız. Sigara ve içkide büyük indirime gideceğiz. Uyuşturucuyla mücadele için çok büyük bir tertemiz Türkiye projesi başlatıyoruz. Uyuşturucuyla mücadele ana hedeflerimizden birisi. Bugün görüyoruz ki Türk gençlerinin arasında uyuşturucu hızla yayılıyor. İçki içemediği için, çok pahalı olduğu için uyuşturucuya geçenler var." ifadelerini kullandı.
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Özdağ, "Sinan Ateş’in babası kendisi anlattı bana, 'Oğlum Ülkü Ocakları genel başkanı olduğu zaman o kadar büyük bir saygı duydum ki elini öpmek istedim ve buna izin vermedi. Ne yapıyorsun baba? dedi.' Bu ailenin ne kadar geleneğe bağlı olduğunun en çarpıcı ifadesi. Hiç böyle bir şey duymamıştım." diye konuştu.