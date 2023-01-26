HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ümit Özdağ'dan tartışma yaratacak sigara ve içki çıkışı!

Ümit Özdağ'dan tartışma yaratacak sigara ve içki çıkışı!

26.01.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellikle gençlerin yüksek sigara ve içki fiyatları nedeniyle uyuşturucuya yöneldiğini iddia eden Özdağ, "Sigara ve içkide büyük indirime gideceğiz. Uyuşturucuyla mücadele ana hedeflerimizden birisi." diye konuştu.

Ümit Özdağ'dan tartışma yaratacak sigara ve içki çıkışı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında Kenan Taş'ın sorularını yanıtladı. Seçim gündeminden, Sinan Ateş cinayetine kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Özdağ, uyuşturucuyla mücadele konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SİGARA VE İÇKİ FİYATLARI NEDENİYLE UYUŞTURUCUYA YÖNELİYORLAR"

Gençlerin yüksek sigara ve içki fiyatları nedeniyle uyuşturucuya yöneldiğini iddia eden Özdağ, içki ve sigara fiyatlarını indireceklerini söyledi.

"SİGARA VE İÇKİDE BÜYÜK İNDİRİME GİDECEĞİZ"

Özdağ yaptığı açıklamada "Başka projelerimizde var. Çok şaşıracaksınız. Sigara ve içkide büyük indirime gideceğiz. Uyuşturucuyla mücadele için çok büyük bir tertemiz Türkiye projesi başlatıyoruz. Uyuşturucuyla mücadele ana hedeflerimizden birisi. Bugün görüyoruz ki Türk gençlerinin arasında uyuşturucu hızla yayılıyor. İçki içemediği için, çok pahalı olduğu için uyuşturucuya geçenler var." ifadelerini kullandı.

FDGDFG

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Özdağ, "Sinan Ateş’in babası kendisi anlattı bana, 'Oğlum Ülkü Ocakları genel başkanı olduğu zaman o kadar büyük bir saygı duydum ki elini öpmek istedim ve buna izin vermedi. Ne yapıyorsun baba? dedi.' Bu ailenin ne kadar geleneğe bağlı olduğunun en çarpıcı ifadesi. Hiç böyle bir şey duymamıştım." diye konuştu.

Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı! Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürpriz gelişme! Liderlerden ortak video geldiSürpriz gelişme! Liderlerden ortak video geldi
Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ uyuşturucu sigara içki

En Çok Okunan Haberler

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Yangında 3'üncü kattan atlamıştı! 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti: Oyuna getirdiler

Yangında 3'üncü kattan atlamıştı! 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti: Oyuna getirdiler

Antalya'da dehşete düşüren görüntüler! '5 sene de yatsam yine öldüreceğim'

Antalya'da dehşete düşüren görüntüler! '5 sene de yatsam yine öldüreceğim'

Arife Gökçe ile ilgili sır perdesi aralanmadı, çarpıcı iddialar: Türkiye değil, dünya gelse konuşturamaz

Arife Gökçe ile ilgili sır perdesi aralanmadı, çarpıcı iddialar: Türkiye değil, dünya gelse konuşturamaz

Koronadan sonra yeni salgın alarmı! Ölü sayısı giderek artıyor

Koronadan sonra yeni salgın alarmı! Ölü sayısı giderek artıyor

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.